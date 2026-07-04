Wisata Gastronomi Indonesia Makin Bergeliat, Kuliner Lokal Harus jadi Ujung Tombak Pariwisata

JawaPos.com – Popularitas kuliner Nusantara terus menunjukkan tren positif di tengah menjamurnya pilihan hidangan dari berbagai negara Asia.

Fenomena tersebut sejalan dengan semakin besarnya potensi wisata gastronomi Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, gastronomi menjadi salah satu produk unggulan dalam pengembangan pariwisata berkualitas karena mampu menghadirkan pengalaman autentik sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif, UMKM, dan rantai pasok pangan lokal.

Minat masyarakat terhadap kuliner lokal juga terlihat dari perkembangan industri makanan dan minuman nasional.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi salah satu kontributor penting pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir, didorong meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat, perkembangan platform digital, serta tumbuhnya usaha kuliner di berbagai daerah.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong gastronomi sebagai salah satu daya tarik utama pariwisata Indonesia. Menurut Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan bahwa kekayaan kuliner Nusantara memiliki potensi besar untuk memperkuat daya saing destinasi sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung bagi pelaku UMKM.

"Inisiatif ini menunjukkan bahwa kuliner Indonesia telah berkembang menjadi bagian penting dari daya tarik wisata dan identitas budaya bangsa. Kami meyakini wisata gastronomi memiliki potensi besar dalam mendorong pariwisata berkualitas, menghadirkan pengalaman autentik, serta memberikan manfaat ekonomi langsung bagi UMKM dan masyarakat lokal," ujar Ni Luh Puspa.

Penguatan sektor gastronomi juga menjadi bagian dari strategi nasional pengembangan pariwisata berbasis pengalaman (experience-based tourism), di mana wisatawan tidak hanya menikmati destinasi, tetapi juga mengenal budaya melalui kekayaan kuliner daerah.