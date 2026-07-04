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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 5 Juli 2026 | 04.02 WIB

3 Tempat Kuliner Malam di Surabaya yang Asyik untuk Nongkrong, Kumpul dengan Teman Makin Seru!

Tempat Kuliner Malam di Surabaya yang Enak dan Cocok untuk Nongkrong. (Instagram @lenteraeatery)

JawaPos.com – Surabaya dikenal memiliki kehidupan malam yang semarak dengan beragam pilihan kuliner yang tetap ramai hingga larut malam.

Bagi Anda yang gemar bersantai sambil menikmati hidangan lezat, Kota Pahlawan menawarkan banyak tempat makan yang cocok untuk berkumpul bersama teman maupun keluarga.

Mulai dari suasana yang nyaman, menu yang menggugah selera, hingga harga yang terjangkau, berbagai pilihan kuliner malam di Surabaya siap memanjakan para pengunjung.

Berikut tiga rekomendasi tempat kuliner malam di Surabaya yang cocok dijadikan lokasi nongkrong.

1.       Bebek Sambel Korek

Bebek Sambel Korek merupakan tempat makan yang menyajikan hidangan bebek goreng dengan tiga macam sambal yang pedas dan bikin nagih.

Tempat makan bebek di Bebek Sambal Korek ini memiliki harga terjangkau, tak heran banyak yang mengunjungi tempat makan ini.

Selain itu, para pengunjung yang mencicipi makanan di Bebek Sambel Korek ini juga bisa free refill sambal.

Dilansir dari akun Instagram @bebeksambelkorek, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti nasi bebek komplit, nasi jeruk bebek komplit, nasi ayam komplit, nasi telur krispy, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Bebek Sambel Korek, seperti es jeruk, es teh, teh hangat, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga, makanan dan minuman di Bebek Sambel Korek dikenakan harga berkisar Rp 20 ribuan dan tempat makan ini berlokasi di Jl. Raya Tenggilis No. 45, Kendangsari, Kecamatan Tenggilis, Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur.

2.       Seafood Cobekkk

Seafood Cobekkk merupakan tempat makan hidden gem yang menyajikan aneka macam olahan seafood yang murah dan fresh. Tak heran tempat makan ini banyak dikunjungi oleh para pecinta kuliner.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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