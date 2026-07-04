Bediding Melanda! Hangatkan Tubuh dengan Deretan 12 Kuliner Berkuah yang Siap Hangatkan Anda dari Suhu yang Super Dingin

JawaPos.com-Belakangan sejumlah wilayah di pulau Jawa sedang mengalami penurunan suhu yang cukup signifikan terutama menjelang sore sampai malam hari.

Suhu dingin ini dikenal dengan fenomena bediding yang membuat udara terasa lebih dingin dibandingkan biasanya, sehingga tubuh lebih mudah merasakan kedinginan.

Jika anda sedang merasakan perubahan suhu yang signifikan di tempat anda, berikut sejumlah rekomendasi makanan berkuah yang dapat membantu menghangatkan tubuh anda.

Melansir dari laman gojek.com dan traveloka.com pada (4/7) berikut rekomendasi makanan berkuah yang paling cocok dinikmati saat bediding.

Soto Mie Bogor

Soto mie Bogor bisa menjadi pilihan kuliner berkuah yang cocok disantap saat bediding. Soto mie bogor berisi mie kuning, potongan daging, risol, irisan kol, tomat, yang kemudian disiram dengan kuah kaldu hangat dan gurih. Kuahnya yang hangat ini mampu membuat nyaman di dalam tubuh, porsinya yang mengenyangkan dapat meningkatkan tenaga anda di tengah suhu udara yang dingin.

Bakso

Bakso menjadi makanan yang banyak dicari saat udara dingin, bakso dapat anda jumpai dengan mudah. Variannya juga beragam seperti bakso halus, baso ikan, bakso gepeng bakso jamur, bakso urat, bakso mercon, sampai bakso keju. Semangkuk bakso semakin nikmat dengan kuah kaldu sapi yang hangat, tetelan, taburan bawang goreng, serta irisan daun bawang.

Bakmi Jawa

Bakmi jawa juga cocok menjadi pilihan disaat suhu udara tiba-tiba menjadi dingin. Bakmi jawa terdiri dari mie kuning, kuah kental, telur, suwiran ayam kampung, serta kuah kaldu yang kaya rasa. Cita rasa gurih dengan aroma khas memberikan sensasi hangat yang nyaman di tenggorokan.

Sop Iga

Bagi anda pecinta olahan daging sapi, sop iga menjadi pilihan yang tepat. Perpaduan antara iga sapi yang empuk, potongan wortel, kentang, serta kuah kaldu berempah dengan aroma cengkih dan lada yang khas, siap menjadi penghangat bagi tubuh anda ditengah udara dingin. Sop iga semakin lezat saat disantap bersama dengan nasi dan sambal kecap

Soto Betawi

Soto betawi juga bisa menjadi kuliner berkuah yang mampu menghangatkan tubuh saat cuaca dingin. Isinya terdiri dari potongan daging sapi, paru, babat, dan kentang yang disiram dengan kuah santan yang gurih. Tambahan emping yang renyah juga membuat cita rasa soto betawi menjadi semakin nikmat, terutama saat disantap pada udara yang dingin.

Cuanki Bandung