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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 5 Juli 2026 | 05.56 WIB

Bingung Mau Makan Apa? Ini 3 Kuliner Malam di Jakarta yang Selalu Jadi Incaran Pembeli

3 Tempat Kuliner Malam di Jakarta yang Enak./Instagram @satetaichanbangyoyo

JawaPos.com – Jakarta dikenal sebagai kota yang tak pernah benar-benar tidur. Aktivitas warganya, mulai dari lalu lintas hingga dunia kuliner, tetap hidup bahkan hingga larut malam.

Bagi Anda yang kerap merasa lapar di malam hari atau ingin sekadar bersantai sambil menikmati makanan lezat, tidak perlu khawatir karena Jakarta menawarkan banyak pilihan kuliner yang buka hingga malam dan selalu ramai pengunjung.

Berikut ini adalah tiga rekomendasi tempat kuliner malam di Jakarta yang terkenal enak dan menjadi favorit banyak orang.

1. Sate Taichan Bang Yoyo

Sate Taichan Bang Yoyo merupakan tempat makan  yang sudah ada sejak tahun 2018 dan tempat makan ini memiliki menu andalan yaitu sate taichan crispy yang berbeda dari sate taichan di tempat lain.

Tempat makan di Sate Taichan Bang Yoyo ini selalu ramai dikunjungi oleh para pengunjung, terutama pecinta kuliner. Hal ini karena potongan daging ayam di tempat ini besar dan rasa ayam yang gurih membuat siapapun yang mencicipinya akan ketagihan.

Dilansir dari akun Instagram @satetaichanbangyoyo, tempat makan ini memiliki banyak menu makanan, seperti sate taichan daging, sate taichan kulit, dan sate taichan crispy.

Untuk harga sate taichan di Sate Taichan Bang Yoyo dikenakan harga mulai dari Rp 3 ribuan per tusuk dan tempat makan ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Teras Kemang Foodcourt, Jl. Kemang I, No. 10, Bangka, Kota Jakarta Selatan.

2. Seafood 68 Santa

Seafood 68 Santa merupakan tempat makan terkenal karena menawarkan aneka macam seafood yang enak dan fresh.  Tempat makan ini selalu ramai dikunjungi oleh pengunjung.

Dilansir dari akun Instagram @seafood_santa, tempat makan ini memiliki banyak menu makanan, seperti kepiting saos padang, kerang dara rebus, kepiting asam manis, udang goreng tepung, cumi saos tiram, lobster bakar, baronang bakar, gurame goreng, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Seafood 68 Santa, seperti es jeruk kelapa, es teh, aneka jus, dan menu minuman lainnya.

Para pengunjung yang mencicipi makanan di Seafood 68 Santa dikenakan harga mulai dari Rp 20 ribuan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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