Liburan Sekolah ke Garut? Ini 5 Tempat Wisata Ramah Anak yang Wajib Masuk List Kunjungan

Panorama alam Kabupaten Garut, Jawa Barat. (Bank Mega)
JawaPos.com - Libur sekolah menjadi momen yang tepat untuk mengajak anak berwisata sekaligus belajar di alam terbuka.
Jika sedang mencari destinasi yang menawarkan udara sejuk, pemandangan alam, hingga wahana bermain yang lengkap, Garut di Jawa Barat layak menjadi pilihan.
Dikenal sebagai Swiss van Java, Garut memiliki beragam destinasi wisata keluarga yang cocok untuk segala usia.
Mulai dari taman bermain, kebun binatang mini, taman dinosaurus, hingga pemandian air panas alami, semuanya dapat ditemukan dalam satu wilayah yang mudah dijangkau dari Jakarta maupun Bandung.
Baca Juga:Rute Lengkap dan Tarif Trans Metro Dewata ke Tempat Wisata Populer di Bali, Murah Mulai Rp 2.000
Berikut lima rekomendasi tempat wisata ramah anak di Garut yang bisa menjadi pilihan selama libur sekolah.
The Nice Playland menjadi salah satu destinasi yang cocok bagi keluarga yang ingin menghabiskan waktu seharian.
Tempat ini menawarkan area bermain indoor maupun outdoor dengan berbagai wahana yang dirancang untuk anak-anak.
Selain playground yang luas, tersedia juga mini zoo untuk mengenalkan satwa kepada anak sejak dini.
Salah satu wahana yang paling diminati adalah rainbow slide, seluncuran warna-warni yang menjadi favorit pengunjung.
Dengan harga tiket yang relatif terjangkau, tempat ini menjadi pilihan menarik untuk liburan keluarga.
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Harry Kane Cs Diprediksi Menang, Tapi Laga Berjalan Alot
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di Piala Dunia 2026: El Tri Difavoritkan Lolos ke 16 Besar!
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Prediksi Susunan Pemain Timnas Prancis vs Swedia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Adrien Rabiot Waspadai Lini Serang Lawan