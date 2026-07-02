Liburan Sekolah ke Garut? Ini 5 Tempat Wisata Ramah Anak yang Wajib Masuk List Kunjungan

JawaPos.com - Libur sekolah menjadi momen yang tepat untuk mengajak anak berwisata sekaligus belajar di alam terbuka.

Jika sedang mencari destinasi yang menawarkan udara sejuk, pemandangan alam, hingga wahana bermain yang lengkap, Garut di Jawa Barat layak menjadi pilihan.

Dikenal sebagai Swiss van Java, Garut memiliki beragam destinasi wisata keluarga yang cocok untuk segala usia.

Mulai dari taman bermain, kebun binatang mini, taman dinosaurus, hingga pemandian air panas alami, semuanya dapat ditemukan dalam satu wilayah yang mudah dijangkau dari Jakarta maupun Bandung.

Berikut lima rekomendasi tempat wisata ramah anak di Garut yang bisa menjadi pilihan selama libur sekolah.

1. The Nice Playland, Tempat Bermain Favorit Anak The Nice Playland menjadi salah satu destinasi yang cocok bagi keluarga yang ingin menghabiskan waktu seharian.

Tempat ini menawarkan area bermain indoor maupun outdoor dengan berbagai wahana yang dirancang untuk anak-anak.

Selain playground yang luas, tersedia juga mini zoo untuk mengenalkan satwa kepada anak sejak dini.

Salah satu wahana yang paling diminati adalah rainbow slide, seluncuran warna-warni yang menjadi favorit pengunjung.

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