Ingin Liburan ke Subang? Ini 10 Tempat Wisata yang Paling Enak Buat Santai

JawaPos.com – Wisata Subang semakin diminati sebagai tujuan liburan karena menawarkan suasana santai yang berbeda dari hiruk pikuk kota besar.

Dengan karakter alam yang kuat, wisata Subang kerap dipilih untuk liburan singkat yang fokus pada ketenangan dan kenyamanan.

Pilihan wisata Subang untuk liburan terus berkembang seiring meningkatnya minat wisatawan mencari tempat yang tidak terlalu ramai.

Bagi banyak orang, wisata Subang identik dengan liburan santai yang tidak menuntut agenda padat dan melelahkan.

Dilansir dari akun YouTube DOYAN WISATA pada Senin (29/6), bahwa ada sepuluh tempat wisata di Subang yang layak dijelajahi saat liburan.

1. D'Castello

Tempat ini menawarkan berbagai wahana permainan yang cocok untuk anak-anak hingga orang dewasa.

Beberapa wahana yang tersedia meliputi trampolin, istana balon, playground, mobil buggy, dan kora-kora yang seru.

Kamu juga bisa menemukan banyak spot foto menarik dengan ornamen-ornamen cantik sebagai latar belakang.