Cara ke Pelabuhan Merak Naik Transportasi Umum dari Jakarta, Paling Murah Cuma Rp 11.000

Ilustrasi keberangkatan kapal di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. (Istimewa).
JawaPos.com - Mencari cara menuju Pelabuhan Merak menggunakan transportasi umum dari Jakarta ternyata tidak sulit. Setidaknya ada dua pilihan yang paling praktis, yaitu menggunakan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) atau memanfaatkan kombinasi KRL Commuter Line dan Kereta Api Lokal Merak.
Bagi calon penumpang kapal penyeberangan menuju Bakauheni, Lampung, kedua moda transportasi tersebut memiliki keunggulan masing-masing.
Bus menawarkan perjalanan langsung hingga dekat pintu masuk pelabuhan, sedangkan kombinasi kereta menjadi pilihan paling hemat dengan biaya mulai sekitar Rp 11.000. Berikut panduan lengkapnya.
Bus AKAP menjadi pilihan yang cocok bagi penumpang yang ingin perjalanan lebih sederhana tanpa perlu berpindah moda transportasi.
Keberangkatan bus tersedia dari sejumlah terminal besar di Jakarta, antara lain:
- Terminal Kampung Rambutan
- Terminal Kalideres
- Terminal Lebak Bulus
- Terminal Tanjung Priok
Berbagai operator melayani rute menuju Merak, seperti DAMRI, Arimbi, Murni Jaya, hingga Primajasa.
Tarif bus umumnya berkisar Rp 50.000-Rp 80.000, bergantung pada operator, titik keberangkatan, serta kelas layanan yang dipilih, mulai dari AC Ekonomi hingga Patas atau Eksekutif.
Dalam kondisi lalu lintas normal, perjalanan dari Jakarta menuju Terminal Terpadu Merak memakan waktu sekitar 2-4 jam melalui Tol Jakarta-Merak.
Terminal ini berada sangat dekat dengan area Pelabuhan Merak sehingga penumpang hanya perlu berjalan kaki menuju pintu masuk pelabuhan.
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