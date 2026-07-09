7 Stasiun Penting untuk Naik LRT dari Harjamukti ke Dukuh Atas dan Waktu Tempuhnya

Rangkaian LRT Jabodebek melintas di Jakarta, Selasa (7/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Bagi pekerja yang setiap hari beraktivitas dari kawasan Cibubur dan sekitarnya menuju pusat Jakarta, LRT Jabodebek rute Harjamukti–Dukuh Atas menjadi salah satu pilihan transportasi yang praktis.
Jalur ini menghubungkan kawasan penyangga dengan pusat bisnis Sudirman hanya dalam waktu sekitar 35 hingga 51 menit, tergantung jadwal dan kondisi operasional.
Secara keseluruhan, lintas Cibubur Line memiliki panjang sekitar 24,7 kilometer dan melewati 12 stasiun.
Sepanjang perjalanan, penumpang juga dapat berpindah ke moda transportasi lain seperti KRL Commuter Line, TransJakarta, MRT Jakarta, hingga Kereta Bandara melalui sejumlah stasiun integrasi.
Berikut tujuh stasiun utama yang menjadi titik penting di sepanjang perjalanan dari Harjamukti menuju Dukuh Atas.
Stasiun Harjamukti merupakan titik awal keberangkatan LRT Jabodebek dari jalur Cibubur.
Lokasinya berada di kawasan Cibubur dan mudah dijangkau melalui akses Tol Jagorawi, sehingga menjadi pilihan banyak komuter dari Depok, Cibubur, dan wilayah sekitarnya.
Setelah berangkat dari Harjamukti, kereta akan berhenti di Stasiun Ciracas. Stasiun ini melayani kawasan permukiman di perbatasan Jakarta Timur dan Depok, sekaligus menjadi alternatif transportasi bagi warga sekitar.
Stasiun Kampung Rambutan menjadi salah satu titik integrasi terpenting karena terhubung langsung dengan Terminal Kampung Rambutan.
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Penumpang dari berbagai daerah penyangga maupun luar kota dapat dengan mudah melanjutkan perjalanan menggunakan LRT menuju pusat Jakarta.
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