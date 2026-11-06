5 Rute Kereta Api dengan Pemandangan Terindah di Jawa, Cocok untuk Liburan Singkat

JawaPos.com - Menikmati perjalanan dengan kereta api di Pulau Jawa tidak selalu harus berorientasi pada tujuan akhir. Ada sejumlah jalur yang justru menawarkan pengalaman wisata tersendiri melalui panorama pegunungan, lembah hijau, persawahan, hingga hutan tropis yang bisa dinikmati langsung dari balik jendela.

Beberapa rute kereta api bahkan melewati jembatan bersejarah dan terowongan legendaris yang menjadi daya tarik tersendiri. Mulai dari jalur Purwakarta-Padalarang yang terkenal dengan Jembatan Cisomang, lintasan Bogor-Sukabumi, hingga perjalanan melintasi kawasan Gunung Gumitir di Jawa Timur.

Menariknya, sejumlah perjalanan tersebut bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan singkat tanpa harus menghabiskan banyak waktu di destinasi wisata. Penumpang cukup memilih jadwal perjalanan yang sesuai, duduk menikmati pemandangan, dan membiarkan kereta membawa mereka melintasi lanskap alam yang berbeda.

Berikut lima rute kereta api di Pulau Jawa yang menawarkan panorama menarik untuk pengalaman traveling.

1. Purwakarta-Padalarang, Menikmati Lembah Hijau dari Jembatan Cisomang

Salah satu perjalanan kereta api dengan panorama alam paling menarik di Jawa Barat bisa ditemukan pada lintasan Purwakarta-Padalarang. Jalur ini merupakan bagian dari perjalanan kereta api yang menghubungkan Jakarta dan Bandung.

Penumpang KA Parahyangan dapat menikmati pemandangan perbukitan, lembah dalam, serta hamparan pepohonan hijau ketika kereta memasuki kawasan pegunungan Priangan.

Salah satu bagian paling menarik adalah saat kereta melintasi Jembatan Cisomang. Struktur jembatan baja yang membentang di atas lembah tersebut menjadi salah satu ikon perjalanan kereta api di jalur ini.

Dari balik jendela, penumpang bisa menyaksikan bentang alam yang cukup dramatis. Perbukitan hijau dan jurang di sekitar jalur kereta memberikan pengalaman berbeda dibandingkan perjalanan antarkota pada umumnya.