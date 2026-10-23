5 Cara Introvert dalam Menjalani Liburan dengan Lebih Tenang dan Bermakna

JawaPos.com – Musim liburan sering kali identik dengan pesta, pertemuan keluarga, dan berbagai kegiatan sosial yang dapat menguras energi sebagian orang introvert.

Untuk menikmati liburan tanpa merasa kewalahan, introvert dapat menyeimbangkan kebutuhan untuk menyendiri dengan keinginan menjaga hubungan bersama orang-orang terdekat.

Berikut 5 cara yang dilakukan introvert dalam menjalani liburan melalui perencanaan yang matang dan komunikasi yang baik, seperti dilansir dari laman Crystal Obregon Coaching.

1. Mengenali Batasan Energi Sosial

Introvert perlu mengenali batas kemampuan diri dalam menghadiri berbagai acara selama musim liburan. Mereka dapat memprioritaskan kegiatan yang benar-benar bermakna, seperti berkumpul bersama keluarga atau bertemu teman dekat, serta menolak undangan lain secara sopan.

Menolak sebagian undangan bukan berarti tidak menghargai orang lain, melainkan salah satu cara untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kehidupan sosial.

2. Merencanakan Kegiatan Liburan Sejak Awal