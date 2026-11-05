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Penulis: Dinarsa Kurniawan
Jumat, 6 November 2026 | 01.15 WIB

Kemenpar Siapkan Empat Program untuk Tarik Wisatawan saat Libur Nataru

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan, pihaknya menyiapkan empat program untuk menarik minat wisatawan selama libur Nataru. (Istimewa) - Image

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan, pihaknya menyiapkan empat program untuk menarik minat wisatawan selama libur Nataru. (Istimewa)

JawaPos.com - Kementerian Pariwisata menyiapkan empat program untuk menarik kunjungan wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, program tersebut meliputi familiarization trip (famtrip), penguatan gastronomi, peningkatan keamanan pangan di desa wisata, serta kerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk menghadirkan diskon tiket transportasi.

"Kementerian Pariwisata telah menyiapkan program famtrip, keamanan pangan, diskon harga tiket, dan penguatan gastronomi untuk menyambut libur Natal dan Tahun Baru," kata pejabat yang biasa disapa Widi itu.

Dia menjelaskan, rangkaian program tersebut dirancang untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan keterjangkauan biaya bagi wisatawan. Persiapannya mencakup aspek akomodasi, kuliner, budaya, hingga keindahan alam di berbagai destinasi.

Menurut Widi, pengalaman selama perjalanan menjadi salah satu faktor yang mendorong wisatawan untuk kembali mengunjungi suatu destinasi.

"Kami ingin memastikan wisatawan mendapatkan pengalaman yang sangat berkesan dengan biaya yang terjangkau," ujarnya.

Dia berharap pengalaman positif tersebut dapat menjaga minat masyarakat untuk terus berwisata. Interaksi antara wisatawan dan pelaku usaha pariwisata juga diharapkan menghasilkan perputaran ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kami ingin hubungan antara pelaku usaha wisata dan wisatawan yang menghasilkan perputaran ekonomi tetap terjaga," tambahnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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