InJourney Airports Bidik Kenaikan Penumpang Pesawat hingga Empat Persen pada Libur Nataru

JawaPos.com - PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Airports memproyeksikan adanya kenaikan jumlah penumpang pesawat sebanyak tiga hingga empat persen pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.

"Untuk tahun ini kami menargetkan pertumbuhan sekitar tiga hingga empat persen dari angka 158 juta penumpang penerbangan," kata Commercial Director InJourney Airports Veri Y Setiady, di Tangerang, Banten.

Ia menerangkan, untuk target pertumbuhan penumpang pada Nataru diyakini terjadi kenaikan atau adanya tren positif. Pasalnya, kata dia lagi, pada tahun sebelumnya InJourney telah melayani sedikitnya 158 juta penumpang penerbangan.

Menurut dia, peningkatan tersebut didorong oleh tingginya pertumbuhan konektivitas internasional menuju Indonesia, selain adanya dukungan peningkatan fasilitas serta pilihan layanan yang dihadirkan di bandara saat ini.

"Kami optimistis tingkat pengeluaran per penumpang (spending per pax) turut naik, sehingga para pelancong dapat semakin menikmati ruang komersial (commercial space) di area bandara," ujarnya pula.

Dia menyebut, guna mendukung tren peningkatan trafik penumpang ini pihaknya bersama Kementerian Perhubungan telah mengoptimalkan berbagai persiapan guna mengantisipasi lonjakan arus penumpang dan pengunjung di bandara.

"Persiapan yang dilakukan meliputi penyediaan posko serta penyesuaian customer experience. Bandara juga menghadirkan banyak instalasi untuk merayakan Natal dan Tahun Baru, serta berbagai penawaran menarik dari para tenant di bandara," katanya lagi.

Ia juga menambahkan, guna mengantisipasi musim puncak (peak season) tahunan yang meliputi Hari Raya Idul Fitri, liburan sekolah pertengahan tahun, serta Natal dan Tahun Baru, Injurney Airpits secara rutin mendirikan posko pelayanan terpadu serta memperkuat pengalaman pelanggan (customer experience).

"InJourney turut membuka ruang bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan industri kreatif di lingkungan bandara, seperti pameran seni, instalasi karakter populer, hingga gelaran fashion show," kata dia.

InJourney Airports menetapkan penurunan tarif jasa kebandarudaraan 50 persen selama libur Nataru. Kebijakan strategis periode 2026/2027 tersebut bertujuan untuk mendukung mobilitas penumpang pesawat dan maskapai penerbangan domestik.

Manajemen perseroan menyampaikan pengumuman resmi kebijakan potongan tarif kebandarudaraan di Tangerang pada Senin, 26 Oktober 2026. Penerapan diskon tarif tersebut mengacu pada Surat Menteri Perhubungan Nomor AU.007/1/1/MHB/2026 mengenai potongan harga bandara.

"InJourney Airports menetapkan penurunan tarif bagi penumpang pesawat berupa potongan harga tarif sebesar 50 persen atas Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U, Red) atau juga dikenal dengan Passenger Service Charge (PSC, Red), berlaku di seluruh bandara InJourney Airports yang berjumlah 36 bandara dan di seluruh rute penerbangan domestik," kata Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R Pahlevi

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