Rekayasa Lalu Lintas jadi Kunci Distribusi Komoditas Makanan dan Minuman Aman saat Libur Nataru

Ilustrasi rekayasa lalu lintas di jalan tol menghindari kemacetan pada libur Nataru . (Dok.JawaPos.com)
JawaPos.com – Pendistribusian komoditas makanan dan minuman seperti Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) saat liburan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) harusnya bisa diatasi dengan manajemen rekayasa lalu lintas. Bukan melarang beroperasinya truk sumbu 3 ke atas saat Nataru.
Seperti diketahui, pada 2016 dan tahun-tahun sebelumnya pemerintah melarang kendaraan berat melintas selama musim mudik Lebaran. Akibatnya, saat itu di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Serang, Bandung, dan wilayah Pulau Jawa mengalami kelangkaan AMDK pada saat dan pasca lebaran. Hal itu disebabkan distribusi AMDK sangat bergantung pada penggunaan kendaraan truk sumbu 3 atau lebih.
Diungkapkan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emiliana, konsumen makanan dan minuman termasuk AMDK berhak atas kepastian pasokan barang kebutuhan dasarnya tanpa harus mengalami kelangkaan atau lonjakan harga.
Tapi, pengguna jalan juga berhak atas keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas selama masa libur Nataru.
Sehingga, perlindungan konsumen pengguna jalan untuk selamat dan lancar tidak boleh dibenturkan dengan hak konsumen di rumah atas air bersih. Karena keduanya adalah hak mendasar.
“Jadi, kuncinya ada pada manajemen rekayasa lalu lintas dan pengaturan waktu distribusi yang presisi oleh Kementerian Perhubungan dan Kepolisian,” ungkapnya.
Selain itu, dia juga menghimbau kepada konsumen AMDK untuk mengantisipasi kekosongan stok selama periode waktu tersebut. Caranya dengan pembelian terencana yang cukup namun tidak berlebihan.
Keresahan Masyarakat
Pelarangan beroperasinya truk sumbu 3 ke atas pada saat momen liburan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) memang bisa menghambat pendistribusian komoditas makanan dan minuman.
Diungkapkan Suwarno yang sehari-harinya berjualan ikan di Pasar Cisalak, Depok, dia bersama istri dan dua anaknya berencana untuk pulang berlibur ke kampung halamannya di Blitar saat Nataru nanti. Dia mengutarakan saat libur-libur panjang seperti Lebaran dan Nataru, keluarganya bisa menghabiskan air minum hingga 4 galon per hari termasuk makanan dan minuman, karena banyak anggota keluarga yang kumpul di rumah orangtuanya pada saat itu.
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