Rekayasa Lalu Lintas jadi Kunci Distribusi Komoditas Makanan dan Minuman Aman saat Libur Nataru

JawaPos.com – Pendistribusian komoditas makanan dan minuman seperti Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) saat liburan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) harusnya bisa diatasi dengan manajemen rekayasa lalu lintas. Bukan melarang beroperasinya truk sumbu 3 ke atas saat Nataru.

Seperti diketahui, pada 2016 dan tahun-tahun sebelumnya pemerintah melarang kendaraan berat melintas selama musim mudik Lebaran. Akibatnya, saat itu di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Serang, Bandung, dan wilayah Pulau Jawa mengalami kelangkaan AMDK pada saat dan pasca lebaran. Hal itu disebabkan distribusi AMDK sangat bergantung pada penggunaan kendaraan truk sumbu 3 atau lebih.

Diungkapkan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emiliana, konsumen makanan dan minuman termasuk AMDK berhak atas kepastian pasokan barang kebutuhan dasarnya tanpa harus mengalami kelangkaan atau lonjakan harga.

Tapi, pengguna jalan juga berhak atas keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas selama masa libur Nataru.

Sehingga, perlindungan konsumen pengguna jalan untuk selamat dan lancar tidak boleh dibenturkan dengan hak konsumen di rumah atas air bersih. Karena keduanya adalah hak mendasar.

“Jadi, kuncinya ada pada manajemen rekayasa lalu lintas dan pengaturan waktu distribusi yang presisi oleh Kementerian Perhubungan dan Kepolisian,” ungkapnya.

Selain itu, dia juga menghimbau kepada konsumen AMDK untuk mengantisipasi kekosongan stok selama periode waktu tersebut. Caranya dengan pembelian terencana yang cukup namun tidak berlebihan.

Keresahan Masyarakat

Pelarangan beroperasinya truk sumbu 3 ke atas pada saat momen liburan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) memang bisa menghambat pendistribusian komoditas makanan dan minuman.