Pecinta Mochi Merapat! Ini 3 Tempat Mochi Enak di Jakarta yang Wajib Dicoba

3 Tempat Mochi di Jakarta yang Wajib Dicoba./Instagram @daifuku.jakarta
JawaPos.com -- Jakarta memiliki beragam pilihan camilan manis yang menarik untuk dicoba. Salah satunya adalah mochi, jajanan khas Jepang yang dikenal dengan teksturnya yang kenyal dan lembut.
Mochi menjadi salah satu camilan favorit bagi pecinta makanan manis, kudapan ini biasanya hadir dengan berbagai pilihan rasa, mulai dari cokelat, kacang, hingga aneka krim dengan rasa kekinian.
Di Jakarta, ada beberapa tempat yang menawarkan mochi dengan cita rasa dan varian menarik. Bagi yang ingin mencicipinya, berikut tiga rekomendasi tempat makan mochi enak di Jakarta yang wajib kamu kunjungi.
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1. Mochi Mochio
Mochi Mochio merupakan toko yang menawarkan berbagai jenis mochi, mulai dari mochi tradisional hingga kekinian yang menarik.
Dilansir dari akun Instagram @mochimochio_id, toko mochi ini memiliki banyak varian rasa, seperti wijen putih, wijen hitam, kacang merah, vanilla puff, choco cheese, strawberry cheese, choco strawberry, pistachio kunafa, dan menu mochi lainnya.
Untuk harga mochi di Mochi Mochio dikenakan harga mulai dari Rp 20 ribuan dan toko mochi ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Mall Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Raya, RT.16/ RW. 5, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
2. Daifuku Jakarta
Daifuku Jakarta bisa menjadi alternatif untuk kamu yang sedang mencari mochi dengan isian oremium dan tempat mochi ini juga menawarkan berbagai rasa yang enak dengan tekstur mochi yang kenyal dan lembut.
Dilansir dari akun Instagram @daifuku.jakarta, Daifuku Jakarta ini memiliki banyak menu, seperti choco nutella Daifuku, matcha Daifuku, choco taro Daifuku, dan menu mochi lainnya.
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