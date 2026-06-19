5 Cara ke Malioboro dari Bandara YIA, Mana yang Paling Cepat dan Murah?



JawaPos.com - Bingung mencari transportasi dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) ke Malioboro? Wisatawan memiliki lima pilihan moda untuk kebutuhan berbeda. Mulai dari yang paling cepat, murah, hingga nyaman untuk membawa banyak barang.

Malioboro jadi tujuan utama wisatawan yang tiba di Yogyakarta. Namun, Bandara YIA berada di Kabupaten Kulon Progo sehingga perjalanan butuh perencanaan tepat.

Perencanaan tersebut agar hemat waktu dan biaya saat menuju pusat kota.

Berikut lima pilihan kendaraan umum dari Bandara YIA ke Malioboro yang praktis bagi wisatawan.

1. KA Bandara YIA, Pilihan Paling Cepat ke Malioboro Kereta Api Bandara YIA jadi favorit wisatawan karena perjalanan cepat dan bebas macet. Penumpang bisa langsung menuju Stasiun Yogyakarta (Tugu) yang dekat Malioboro.

Waktu tempuh perjalanan hanya sekitar 35-40 menit saja. Setelah tiba, wisatawan cukup jalan kaki sebentar ke kawasan Malioboro.

Tarif tiket KA Bandara YIA sekitar Rp 20.000, jadi pilihan efisien untuk pelancong yang ingin cepat sampai pusat kota Yogyakarta.

2. Bus DAMRI, Solusi Hemat dengan Bagasi Luas Untuk yang cari transportasi murah dari Bandara YIA ke Malioboro, Bus DAMRI menarik. Selain tarif terjangkau, bus ini punya ruang bagasi besar.

Maka, cocok bagi penumpang dengan koper atau barang banyak. Bus melayani perjalanan ke Malioboro dan titik transit di pusat kota.