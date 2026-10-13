TransNusa Tambah Frekuensi Penerbangan Jakarta-Singapura Jadi Empat Kali Sehari

Group Chief Executive Officer TransNusa, Datuk Bernard Francis. (Istimewa).
JawaPos.com — Maskapai TransNusa mengumumkan peningkatan frekuensi penerbangan rute Jakarta–Singapura menjadi empat kali sehari guna memperkuat konektivitas pada salah satu rute internasional utamanya. Peningkatan frekuensi menjadi empat kali sehari ini melanjutkan penambahan sebelumnya, dari dua menjadi tiga penerbangan per hari.
Langkah ini menyusul tumbuhnya permintaan penumpang di rute Jakarta-Singapura. Dengan frekuensi yang lebih tinggi, TransNusa menawarkan pilihan jadwal perjalanan yang lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan penumpang bisnis maupun wisatawan.
“Peningkatan frekuensi penerbangan menjadi empat kali sehari di rute Jakarta–Singapura mencerminkan semakin besarnya kepercayaan terhadap brand TransNusa,” ujar Datuk Bernard Francis, Group Chief Executive Officer TransNusa.
“Selain itu, diperolehnya persetujuan peningkatan frekuensi secara berturut-turut dari salah satu gerbang penerbangan kelas dunia seperti Changi Airport menunjukkan keandalan operasional kami sekaligus keselarasan dengan standar tinggi industri penerbangan,” tambahnya.
“Setelah memperkenalkan frekuensi penerbangan ketiga pada April 2026 dan kemudian meningkatkan frekuensi menjadi empat kali sehari, hal ini menegaskan agility komersial TransNusa dalam merespons kebutuhan pasar,” jelas Datuk Bernard.
Ia menambahkan, frekuensi penerbangan yang lebih tinggi memungkinkan TransNusa memberikan pilihan perjalanan yang lebih fleksibel bagi penumpang korporasi maupun wisatawan, sekaligus menawarkan pengalaman premium dengan harga yang tetap kompetitif.
Peningkatan frekuensi dalam waktu kurang dari enam bulan dari salah satu hub penerbangan kelas dunia, Singapore Changi Airport, yang menerapkan standar operasional ketat dan bekerja sama dengan berbagai maskapai terkemuka, turut menunjukkan pertumbuhan TransNusa serta kemampuannya untuk terus meningkatkan skala operasional.
Peningkatan frekuensi ini juga melanjutkan momentum TransNusa setelah sebelumnya meningkatkan frekuensi penerbangan dari dua menjadi tiga kali sehari. Hal ini sejalan dengan pengakuan yang diraih TransNusa pada Changi Airline Awards 2026, ketika maskapai tersebut menjadi maskapai Indonesia pertama yang meraih penghargaan “Top Airlines by Absolute Passenger Growth (Southeast Asia)” dari Changi Airport Group, hanya 17 bulan setelah memulai operasional di bandara tersebut.
Dengan mengoperasikan rute Jakarta–Singapura menggunakan armada modern Airbus A320, TransNusa menyediakan pilihan waktu penerbangan pada pagi, siang, hingga malam hari. Seluruh penerbangan dari Jakarta berangkat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan tiba di Singapore Changi Airport Terminal 4.
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