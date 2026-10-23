Menikmati Sisi Lain Nusa Penida, dari Tebing Ikonik hingga Tradisi Lokal

Kelingking Beach menjadi salah satu dayak tarik wisatan yang mengunjungi Nusa Penida, Bali. (nusapenida.org)
JawaPos.com - Nusa Penida menjadi salah satu destinasi wisata di Bali menawarkan beragam pilihan wisata alam.
Di sana, para wisatawan dapat menikmati panorama tebing dan pantai, menjelajahi keindahan bawah laut, hingga mengenal budaya lokal.
Wisatawan juga dapat menikmati pemandangan laut dengan latar Gunung Agung dan suasana pulau yang relatif jauh dari hiruk-pikuk perkotaan.
Salah satu destinasi ikoniknya adalah Kelingking Beach, yang terkenal dengan formasi tebing menyerupai T-Rex. Selain menikmati panorama dari atas tebing, wisatawan dapat menjelajahi perairan sekitar pulau melalui aktivitas snorkeling dan diving.
CEO Jeevawasa Adiguna Kusuma menyebut keindahan alam dan karakter kehidupan pulau menjadi inspirasi dalam menghadirkan pengalaman bagi wisatawan di Nusa Penida.
“Keindahan alam, garis pantai yang memukau, serta semangat kehidupan yang begitu khas menjadi sumber inspirasi utama kami,” ujar Adiguna.
Selain menikmati pantai, wisatawan dapat mengeksplorasi kekayaan kehidupan laut di sekitar Nusa Penida. Aktivitas bahari ini menjadi salah satu pilihan bagi pengunjung yang ingin melihat sisi lain pulau, di luar panorama pesisirnya.
Perjalanan juga dapat diisi dengan mengenal warisan budaya dan tradisi spiritual masyarakat setempat. Dengan beragam pilihan aktivitas tersebut, wisatawan bisa menyesuaikan perjalanan berdasarkan minat dan durasi liburan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022