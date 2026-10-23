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Jumat, 23 Oktober 2026 | 16.45 WIB

Seluruh Akses Wisata di Area Penanjakan Gunung Bromo kembali Dibuka Hari ini

Seorang perempuan melemparkan uang kertas ke kawah Gunung Bromo di Jawa Timur, pada 1 Juni 2026. (Kyodo) - Image

Seorang perempuan melemparkan uang kertas ke kawah Gunung Bromo di Jawa Timur, pada 1 Juni 2026. (Kyodo)

JawaPos.com - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) membuka seluruh akses wisata di area Penanjakan, kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, setelah sempat dilakukan pembatasan akibat kebakaran beberapa waktu lalu.

Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan, pembukaan seluruh akses wisata di Penanjakan mulai diberlakukan pada Jumat (23/10) pukul 01.00 WIB.

"Berdasarkan perkembangan dan hasil pemantauan di lapangan telah menunjukkan bahwa tidak ditemukan lagi titik api, sehingga akses wisata di area Penanjakan yang sempat dibatasi dibuka kembali pada 23 Oktober 2026," kata Rudi, dikutip Jumat (23/10).

Dibukanya akses wisata di Penanjakan yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan, diumumkan oleh Balai Besar TNBTS melalui Surat Pengumuman Nomor: PG.30/T.8/TU/HMS.01.07/B/10/2026 yang diterbitkan Kamis ini.

Untuk diketahui, pintu masuk menuju Gunung Bromo membentang di empat daerah, yakni Kabupaten Malang, Probolinggo, Lumajang dan Pasuruan.

Secara keseluruhan, Balai Besar TNBTS menerapkan kuota kunjungan wisata ke Gunung Bromo sebanyak 2.752 wisatawan per hari.

Rudi mengingatkan kepada wisatawan dan pelaku usaha jasa wisata agar mematuhi ketentuan yang berlaku serta arahan dari petugas saat berada di area Penanjakan.

Salah satu aturannya adalah tak melakukan tindakan atau aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran, seperti membuat api unggun atau perapian dan membakar sesuatu benda.

Kemudian, tidak membuang puntung rokok, korek api, maupun benda lain yang dapat menjadi sumber api.

Editor: Estu Suryowati
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