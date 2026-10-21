Bus Malang–Yogyakarta: 4 Pilihan Operator, Harga Tiket Mulai Rp 160 Ribu

JawaPos.com - Perjalanan dari Malang ke Yogyakarta bisa ditempuh menggunakan bus dengan harga tiket mulai Rp 160 ribu. Pilihan operatornya beragam, mulai dari bus eksekutif dengan fasilitas standar hingga sleeper bus yang menawarkan tempat istirahat lebih nyaman selama perjalanan.

Calon penumpang bisa mempertimbangkan PO Handoyo, Juragan 99, Cititrans Busline, dan Tividi. Keempat operator tersebut menawarkan pilihan jadwal, tarif, serta fasilitas yang berbeda, sehingga penting untuk menyesuaikannya dengan anggaran dan kebutuhan perjalanan.

Perjalanan darat Malang–Yogyakarta menempuh jarak sekitar 350–390 kilometer, bergantung pada rute yang dilalui. Waktu tempuh diperkirakan sekitar 5–7 jam dalam kondisi lalu lintas normal, tetapi bisa lebih lama ketika terjadi kepadatan kendaraan, terutama saat akhir pekan dan musim liburan.

Bagi wisatawan yang ingin berlibur ke Yogyakarta, memilih bus bukan hanya soal harga tiket. Titik keberangkatan, jam perjalanan, kenyamanan kursi, hingga fasilitas di dalam kabin juga perlu diperhatikan agar perjalanan tetap nyaman.

1. PO Handoyo, Pilihan Bus Eksekutif dengan Tarif Lebih Terjangkau

PO Handoyo bisa menjadi pilihan bagi penumpang yang ingin bepergian dari Malang ke Yogyakarta dengan anggaran relatif hemat. Berdasarkan informasi jadwal dan tarif yang tersedia, tiket bus kelas eksekutif operator ini dibanderol Rp 160 ribu.

Keberangkatan tersedia dari Terminal Arjosari, Malang, pada pukul 18.50 WIB. Jadwal sore menjelang malam tersebut cocok bagi penumpang yang ingin menyelesaikan aktivitas pada siang hari sebelum memulai perjalanan.

Penumpang juga berpeluang tiba di Yogyakarta pada malam hari atau dini hari, bergantung pada kondisi lalu lintas dan waktu tempuh aktual. Karena itu, sebaiknya rencanakan transportasi lanjutan dan waktu check-in penginapan sebelum berangkat.

Dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan beberapa pilihan lainnya, PO Handoyo layak dipertimbangkan oleh pelancong yang mengutamakan efisiensi biaya. Namun, calon penumpang tetap perlu memeriksa fasilitas yang termasuk dalam tiket serta lokasi kedatangan di Yogyakarta sebelum melakukan pemesanan.