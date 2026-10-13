6 Pantai Pasir Putih Tersembunyi di Tulungagung, Ada Air Terjun Langsung ke Laut

JawaPos.com - Tulungagung, Jawa Timur, menyimpan sejumlah pantai pasir putih yang menawarkan suasana tenang, air laut jernih, hingga pemandangan tebing karang yang memikat. Pantai Sanggar, Ngalur, Pacar, Coro, Molang, dan Nglinci bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menjelajahi pesisir selatan di luar destinasi yang sudah ramai dikunjungi.

Daya tarik pantai-pantai tersebut tidak hanya terletak pada hamparan pasir dan panorama laut. Beberapa di antaranya memiliki keunikan tersendiri, mulai dari air terjun mini yang bermuara langsung ke laut hingga teluk tersembunyi di balik perbukitan.

Karakter setiap pantai juga berbeda. Ada yang cocok untuk menikmati suasana alami, berburu foto, hingga berkemah bagi wisatawan yang menyukai petualangan. Namun, karena berada di kawasan pesisir selatan Jawa, pengunjung tetap perlu memperhatikan kondisi ombak dan akses perjalanan sebelum berangkat.

Berikut enam pantai pasir putih di Tulungagung yang bisa masuk daftar tujuan wisata saat menjelajahi Jawa Timur.

1. Pantai Sanggar, Pantai Pasir Putih di Balik Tebing Kapur

Pantai Sanggar menjadi salah satu tujuan yang menarik bagi wisatawan yang mencari suasana pantai alami di Tulungagung. Lokasinya yang berada di balik perbukitan dan tebing kapur menghadirkan panorama yang berbeda dari pantai dengan kawasan wisata yang sudah berkembang pesat.

Hamparan pasir putih berpadu dengan air laut berwarna biru kehijauan. Pemandangan tersebut semakin menarik ketika air laut surut dan gugusan karang di tepi pantai mulai terlihat. Sejumlah cekungan di antara karang membentuk kolam-kolam alami kecil yang menambah daya tarik kawasan ini.

Suasananya relatif tenang, sehingga pengunjung bisa menikmati pemandangan laut, berjalan menyusuri pantai, atau sekadar duduk sambil merasakan angin laut.

Meski demikian, keindahan Pantai Sanggar perlu dinikmati dengan tetap memperhatikan keselamatan. Ombak laut selatan dapat berubah menjadi besar dan kuat, terutama di area yang berhadapan langsung dengan laut lepas. Wisatawan sebaiknya tidak berenang ke tengah laut atau mendekati karang saat gelombang sedang tinggi.