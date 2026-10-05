Kembangkan Layanan Mobilitas, Hadirkan Pilihan Perjalanan Lebih Fleksibel

Layanan mobilitas digital dengan fitur Multi-Select, Airport Transfer, dan Rent untuk perjalanan lebih fleksibel. (Istimewa)
JawaPos.com - Kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi semakin beragam. Sebagian membutuhkan perjalanan yang dapat direncanakan sejak awal, sementara lainnya mengutamakan fleksibilitas dan kepraktisan dalam menentukan moda transportasi.
Perubahan perilaku tersebut ikut mendorong perkembangan layanan mobilitas berbasis digital. Aplikasi MyBluebird, yang sebelumnya dikenal sebagai kanal pemesanan taksi, kini dikembangkan untuk menghubungkan pengguna dengan berbagai pilihan layanan mobilitas dalam satu aplikasi.
Studi ASEAN Consumer Sentiment Study 2024 yang dilakukan UOB dan BCG menunjukkan 84 persen konsumen Indonesia memilih personalized offers. Sebanyak 65 persen di antaranya memilih menerima penawaran yang dipersonalisasi melalui aplikasi mobile.
Sejalan dengan tren tersebut, MyBluebird kini menyumbang lebih dari 40 persen terhadap total pemesanan Bluebird dari seluruh kanal.
Melalui kampanye "MyBluebird, My Way", Bluebird Group menempatkan aplikasi tersebut sebagai salah satu kanal digital untuk mengakses berbagai layanan mobilitas sesuai kebutuhan dan preferensi pengguna.
Direktur Utama PT Blue Bird Tbk Andre Djokosoetono mengatakan perkembangan teknologi harus tetap berangkat dari pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat.
“Teknologi memberi kami cara baru untuk mengikuti bagaimana masyarakat bergerak, tetapi memahami kebutuhan mobilitas akan selalu menjadi titik awal kami. Dengan mendengarkan pelanggan, kami terus mengembangkan teknologi sebagai penghubung berbagai pilihan mobilitas. Sebagai perusahaan mobilitas, Bluebird Group menghadikan MyBluebird menjadi salah satu kanal digital untuk mengakses dan memesan berbagai pilihan layanan,” ujar Andre.
Pengembangan MyBluebird kini diarahkan sebagai mobility assistant yang menghubungkan berbagai layanan perjalanan. Dalam pembaruan terbarunya, terdapat tiga fitur yang menjadi fokus, yakni Multi-Select, Airport Transfer, dan penyempurnaan fitur Rent.
Fitur Rent memberikan pengalaman reservasi kendaraan yang lebih terintegrasi. Pengguna dapat melihat pilihan kendaraan Goldenbird, variasi armada, estimasi biaya, serta melakukan reservasi untuk kebutuhan sewa berdasarkan jam maupun harian.
Sementara itu, Airport Transfer menyediakan pilihan kendaraan Goldenbird untuk perjalanan menuju atau dari bandara. Pengguna dapat memilih tipe kendaraan sesuai kebutuhan, dengan biaya tol telah termasuk dalam tarif.
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