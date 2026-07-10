Indonesia Jadi Target Ekspansi Industri Penerbangan Privat di Tengah Lonjakan Mobilitas Internasional

JawaPos.com - Indonesia semakin menarik perhatian pelaku industri penerbangan privat global. Di tengah meningkatnya mobilitas internasional dan pertumbuhan aktivitas bisnis di kawasan Asia-Pasifik, sejumlah perusahaan aviasi mulai membidik pasar Indonesia sebagai tujuan ekspansi.

Langkah ini dinilai dapat mendorong peningkatan standar layanan penerbangan premium sekaligus memperkuat daya tarik Indonesia bagi investor, pelaku bisnis, dan wisatawan bernilai tinggi.

Jetex, jenama aviasi privat di dunia, menandatangani perjanjian kerja sama untuk memperluas kehadirannya di Indonesia. Langkah ini menandai tonggak penting dalam pertumbuhan berkelanjutan Jetex di kawasan Asia-Pasifik.

Perjanjian tersebut ditandatangani bersama Republik Manor, anak perusahaan Republikorp. perusahaan strategis yang berpengalaman dalam pengembangan aset berkelanjutan, termasuk hospitality, lifestyle, serta infrastruktur pendukung aviasi.

Kolaborasi ini mencerminkan ambisi bersama untuk menghadirkan standar baru layanan penerbangan privat di Indonesia, dengan menggabungkan keahlian global Jetex, pemahaman pasar lokal, dan kapabilitas pengembangan infrastruktur.

Indonesia merupakan salah satu pasar paling dinamis di Asia Tenggara, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan mobilitas internasional, serta kebutuhan yang semakin besar terhadap pengalaman perjalanan yang seamless, privat, dan personal. Kehadiran Jetex di Indonesia diharapkan dapat mendukung penguatan posisi Indonesia sebagai destinasi penting bagi bisnis, investasi, pariwisata, dan konektivitas regional.

"Asia-Pasifik telah mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah armada jet bisnis selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2025, keberangkatan jet bisnis di kawasan ini meningkat 4,2 persen secara tahunan menjadi 130.716 keberangkatan. Untuk menjaga momentum tersebut, terdapat kebutuhan yang kuat terhadap fasilitas FBO baru dan modern. Kami dengan senang hati mengumumkan rencana kehadiran Jetex di Indonesia," ujar Founder and CEO of Jetex, Mr. Adel Mardini dalam keterangannya, Jumat (10/7).

Saat ini, Jetex mengoperasikan jaringan terminal privat global di berbagai destinasi utama, termasuk Paris, London, Madrid, Milan, Abu Dhabi, Marrakech, dan Singapura. Kehadiran Jetex di Indonesia menjadi langkah terbaru dalam ekspansi internasional perusahaan, dengan membawa standar layanan unggul yang telah meraih berbagai penghargaan ke salah satu pasar paling strategis di kawasan Asia-Pasifik.