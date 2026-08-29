Mendikdasmen Dorong Pendidikan Fleksibel, LKP Jadi Jalan Anak Siap Kerja

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam acara Gebyar Kursus LKP 2026 di Jakarta, Sabtu (29/5)/(Dimas Choirul/JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, pendidikan nonformal melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dapat menjadi salah satu jalan bagi anak-anak Indonesia untuk memperoleh keterampilan dan pekerjaan, termasuk di sektor profesional di dalam maupun luar negeri.

"Ini menunjukkan bagaimana peran Lembaga Pendidikan Non-Formal khususnya Kursus dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, juga memberikan pendidikan dan keterampilan bagi anak-anak Indonesia untuk dapat memperoleh pekerjaan di sektor-sektor profesional baik di dalam maupun di luar negeri," kata Mu'ti saat menghadiri Gebyar Kursus 2026, di Jakarta, Sabtu (29/8).

Menurut dia, keberadaan pendidikan nonformal juga menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menghadirkan pendidikan yang bermutu dan dapat diakses lebih luas.

"Dan penyelenggara ini juga menunjukkan bagaimana kerja sama dan dukungan masyarakat menjadi salah satu kunci sukses untuk kita dapat mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua," ujarnya.

Mu'ti mengatakan, pemerintah berupaya menghadirkan layanan pendidikan yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga fleksibel dan terjangkau masyarakat.

"Dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kami berusaha untuk memberikan layanan pendidikan yang mudah terjangkau, yang aksesibel, pendidikan yang fleksibel, dan juga pendidikan yang affordable yang harganya dapat dipenuhi oleh masyarakat," kata dia.

Mu'ti menilai pendidikan formal dan nonformal memiliki peran yang sama-sama penting dalam membekali generasi muda dengan kecakapan hidup atau life skill.