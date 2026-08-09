Mobilitas Tinggi Dorong Inovasi Kemasan Produk Perawatan Kulit Sensitif

JawaPos.com – Bagi pemilik kulit sensitif, memilih produk perawatan kulit bukan hanya soal tren, tetapi juga tentang rasa aman dan nyaman. Kulit yang mudah kemerahan, terasa tidak nyaman, atau bereaksi terhadap perubahan cuaca dan aktivitas harian membutuhkan perawatan yang lembut, efektif, sekaligus praktis digunakan kapan saja.

Di tengah mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, produk perawatan kulit kini tidak hanya dituntut efektif, tetapi juga mudah digunakan dalam berbagai situasi. Mulai dari rutinitas pagi sebelum beraktivitas, digunakan kembali setelah bepergian, hingga menjadi bagian dari perawatan kulit harian di tengah padatnya kegiatan, Calm Down® Moisturizer dihadirkan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Dengan tekstur yang ringan dan nyaman digunakan setiap hari, produk ini diformulasikan menggunakan teknologi Calm Down® yang membantu menenangkan kulit kemerahan secara instan. Produk ini juga dirancang untuk memberikan rasa nyaman bagi kulit sensitif, terutama bagi mereka yang memiliki kulit mudah bereaksi dan membutuhkan perlindungan ekstra untuk menjaga kesehatan skin barrier.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga skin barrier sendiri terus meningkat. Lapisan pelindung kulit ini berperan penting dalam menjaga kelembapan alami kulit sekaligus membantu melindungi kulit dari faktor eksternal.

Ketika skin barrier terganggu, kulit dapat menjadi lebih mudah kering, kemerahan, atau terasa tidak nyaman. Karena itu, penggunaan pelembap yang tepat menjadi bagian penting dari rutinitas perawatan kulit, khususnya bagi pemilik kulit sensitif.

Agnesya, Brand Manager SOMETHINC, menyampaikan bahwa pembaruan kemasan Calm Down® Moisturizer merupakan bagian dari upaya SOMETHINC untuk menghadirkan pengalaman perawatan kulit yang semakin relevan dengan kebutuhan konsumen saat ini.

“Desain kemasan yang lebih ringkas memudahkan konsumen untuk membawanya saat beraktivitas maupun bepergian,” ujarnya.