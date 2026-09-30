Bhutan Bersiap Menggelar Bathing Carnival Bhutan yang Kedua di Telung

Bathing Carnival Bhutan (BCB) yang kedua akan digelar pada 6-8 November 2026 di Telung, Nganglam, PemaGatshel. (Istimewa)
JawaPos.com - Departemen Pariwisata, Kementerian Industri, Perdagangan dan Ketenagakerjaan, Bhutan, bekerja sama dengan Administrasi PemaGatshel Dzongkhag mengumumkan penyelenggaraan Bathing Carnival Bhutan (BCB) yang kedua pada 6-8 November 2026 di Telung, Nganglam, PemaGatshel.
Penyelenggaraan Bathing Carnival Bhutan tahun ini ditetapkan pada tanggal tersebut dengan mempertimbangkan pelaksanaan Proyek 108 di Gelephu Mindfulness City (GMC), sekaligus menghormati arti penting dari inisiatif Kerajaan tersebut.
Mulai 2027 dan seterusnya, Bathing Carnival Bhutan akan diadakan setiap tahun pada 1-3 November di Telung, Pemagatshel. Festival yang berlangsung selama tiga hari di distrik bagian timur Bhutan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang segar dan menarik bagi para wisatawan yang mencari liburan unik yang memadukan wisata air, budaya, dan petualangan.
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Bathing Carnival Bhutan (BCB) mengusung tema “Celebrating the Joy of Water” (Merayakan Kegembiraan Air), yang terinspirasi dari tradisi Bhutan yaitu Thruebab, atau Hari Hujan Berkah, serta praktik kuno mandi menggunakan air alami yang dipercaya telah diberkahi. Air, yang melambangkan kehidupan, kenangan, pembaruan, dan kebahagiaan, memiliki makna istimewa dalam budaya Bhutan.
Secara tradisional, mandi di air yang diberkahi identik dengan penyucian diri, pembaruan, kesehatan dan kesejahteraan, serta perayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Tahun pertama Bathing Carnival Bhutan diselenggarakan bersamaan dengan perayaan Thruebab, yang terinspirasi langsung dari tradisi budaya yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Bhutan tersebut.
Dengan berlandaskan semangat dan makna Thruebab, Bathing Carnival tahun ini akan diselenggarakan setelah perayaan tersebut, sehingga para peserta dan pengunjung tetap dapat melanjutkan pengalaman menerima berkah dari air suci serta merasakan kekayaan budaya dari momen istimewa sepanjang tahun ini.
Acara ini menghadirkan kembali tradisi yang begitu dihargai tersebut melalui perpaduan dinamis antara komunitas, budaya, olahraga, berbagai aktivitas berbasis air, dan hiburan, yang diselenggarakan dengan latar belakang keindahan alam Telung.
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Bathing Carnival merupakan perayaan selama tiga hari yang penuh semangat, yang mempertemukan komunitas, olahraga, hiburan, dan budaya lokal di tengah lanskap Telung yang menakjubkan.
Dirancang sebagai festival kontemporer yang dapat dinikmati oleh masyarakat dari segala usia, acara ini menawarkan perpaduan unik antara keseruan, pengalaman di alam terbuka, dan eksplorasi budaya, sekaligus memperkenalkan keindahan alam serta kehangatan semangat kebersamaan masyarakat setempat.
Dengan rangkaian kegiatan yang dinamis, Bathing Carnival menghadirkan alasan baru yang menarik untuk mengunjungi PemaGatshel dengan mengajak wisatawan maupun masyarakat lokal untuk berkumpul, menikmati alam terbuka, mengenal tradisi setempat, serta menciptakan kenangan yang tak terlupakan.
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