Tak Sekedar Liburan, Temukan 5 Pengalaman Wellness Transformatif di Jantung Kerajaan Bhutan

Bhutan. (ist)
JawaPos.com – Bhutan bisa menjadi salah satu destinasi liburan untuk Anda yang ingin menemukan pengalaman terkait wellness. Bentang alam hijaunya dengan suasana tenang yang kental akan spiritual menjadi tempat yang cocok untuk menenangkan pikiran.
Negeri Naga Guntur ini menjadi destinasi sempurna untuk kembali terhubung dengan diri sendiri. Perjalanan menenangkan diri Anda bisa didapatkan lewat tempat seperti biara-biara Bhutan, menikmati pemandian batu panas tradisional, menenangkan pikiran melalui sesi yoga atau meditasi, serta menjelajahi jalur pendakian atau trekking melintasi lanskap alami.
"Di tengah lanskap yang spektakuler dan suasana yang tenang, Bhutan menawarkan kesempatan unik bagi wisatawan untuk terhubung kembali dengan diri mereka sendiri,” pungkas Damcho Rinzin, Direktur Departemen Pariwisata.
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Dikatakan Damcho, Bhutan adalah tempat perlindungan bagi mereka yang mencari pelarian dari tekanan hidup dan menemukan ketenangan spiritual. Mulai dari yoga di biara-biara Buddha yang menakjubkan hingga mandi hot stone yang menyegarkan dan mendaki melintasi hutan yang indah, Bhutan menyediakan berbagai pengalaman wellness.
Dengan tradisi-tradisi yang mencakup pengobatan tradisional yang berakar pada Buddhisme, Bhutan adalah destinasi di mana jiwa benar-benar dapat menemukan kedamaian dan pemulihan diri. Berikut beberapa rekomendai tempat dan kegiatan yang bisa Anda lakukan selama di Bhutan.
Rasakan Wellness Sejati melalui Yoga di Bhutan
Yoga menjadi salah satu kegiatan yang wajib Anda lakukan selama di Bhutan. Banyak praktisi yoga berdatangan ke destinasi yang tenang di pegunungan Himalaya ini untuk meningkatkan kemampuan yoga mereka. Baik berlatih yoga dengan pemandangan pegunungan maupun mengikuti sesi yoga saat matahari terbit di dalam Dzong atau kuil Bhutan, setiap momen menghadirkan ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain.
Perpaduan ketenangan spiritual dan keindahan alam menciptakan latar yang sempurna untuk pengalaman yoga yang transformatif. Bhutan menawarkan beragam retret yoga, termasuk peregangan lembut di pagi hari sambil menghirup udara segar di Kerajaan Himalaya ini. Pengunjung dapat menemukan pusat-pusat yoga di kota-kota utama di negara ini untuk memperdalam praktik yoga mereka.
Beberapa hotel di Bhutan menawarkan sesi meditasi untuk memperluas pengalaman wellness, salah satunya adalah Zhiwa Ling Heritage di Paro. Memadukan arsitektur tradisional dan sentuhan modern, hotel ini menawarkan kelas meditasi di Samden Meditation House serta perawatan spa di Menlha Spa.
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