Logo JawaPos
HomeTravelling
Author avatar - Image
Berliana Rizqia Putri
Senin, 28 September 2026 | 01.23 WIB

Mendobrak Pasar Hotel Budget, 7 Days Premium Bawa Robot Delivery 24 Jam dan Smart Room ke PIK 2

Jin Jiang Hotels, menghadirkan lini smart budget hotel unggulannya, 7 Days Premium Hotel, di kawasan La Riviera PIK 2. (ist)

JawaPos.com – Grup hotel asal Tiongkok, Jin Jiang Hotels, menghadirkan lini smart budget hotel unggulannya, 7 Days Premium Hotel, di kawasan La Riviera PIK 2 pada kuartal pertama tahun 2027 mendatang.

 
Langkah ekspansi tersebut sekaligus menandai babak baru dalam industri perhotelan ekonomi di Indonesia. Kehadiran merek ini membawa integrasi teknologi pintar secara luas, sebuah fitur otomasi yang umumnya hanya dijumpai pada hotel-hotel kelas atas.
 
Days Premium Hotel di PIK 2 menawarkan rangkaian teknologi cerdas untuk memastikan pengalaman menginap yang efisien dan praktis. Hotel ini bakal dilengkapi dengan sistem self-check-in pintar yang memungkinkan tamu melakukan proses registrasi secara mandiri dan cepat tanpa harus mengantre di area lobi.
 
 
Di dalam kamar, para tamu disuguhkan sistem kontrol suasana ruangan digital yang dapat diatur secara personal. Tak hanya itu, salah satu fitur paling menonjol yang dihadirkan adalah layanan robot delivery yang beroperasi penuh selama 24 jam untuk mengantarkan berbagai kebutuhan barang langsung ke depan pintu kamar tamu.
 
Penyatuan berbagai fitur otomasi ini menempatkan 7 Days Premium Hotel sebagai salah satu pelopor di segmen hotel ekonomi yang mengadopsi teknologi pintar berbasis otomatisasi penuh.
 
General Manager Overseas Business Jin Jiang Hotels untuk Wilayah Indonesia, Li Xun, menyampaikan bahwa integrasi teknologi digital yang dipadukan dengan keahlian operasional global menjadi kunci utama dalam memberikan nilai tambah bagi pasar Indonesia.
 
"Dengan memanfaatkan ekuitas merek Jin Jiang yang solid, kapabilitas operasional yang teruji, serta sinergi kolaboratif dari ekosistem digital global kami, Jin Jiang Hotels berkomitmen untuk memperkuat industri pariwisata dan perhotelan Indonesia yang dinamis," ujar Li Xun di Jakarta.
 
Kendati menonjolkan keunggulan fitur teknologi pintar, hotel ini tetap melengkapi fasilitas penunjang yang komprehensif bagi wisatawan maupun pelaku perjalanan bisnis. Tamu dapat menikmati akses ke pusat kebugaran (fitness center), ruang binatu mandiri (self-service laundry), koneksi Wi-Fi berkecepatan tinggi, hingga sistem sirkulasi udara mutakhir.
 
Di samping itu, pengelola juga memberikan kemudahan melalui fleksibilitas opsi pembayaran dompet digital serta permohonan late check-out hingga pukul 14.00 WIB.
 
Langkah ekspansi ini disokong oleh portofolio global Jin Jiang Hotels yang saat ini telah mengoperasikan lebih dari 14.000 hotel di seluruh dunia. Merek 7 Days Inn sendiri tercatat telah hadir di lebih dari 1.800 lokasi yang tersebar di 300 kota.
 
Kehadiran unit baru di La Riviera PIK 2 tersebut diharapkan dapat menjadi pilihan utama akomodasi modern yang efisien bagi keluarga maupun pejalan bisnis di kawasan utara Jakarta.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang - Image
1

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

2

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

3

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

4

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

5

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

6

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

7

Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

9

Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan

10

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore