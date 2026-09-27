Mendobrak Pasar Hotel Budget, 7 Days Premium Bawa Robot Delivery 24 Jam dan Smart Room ke PIK 2

Jin Jiang Hotels, menghadirkan lini smart budget hotel unggulannya, 7 Days Premium Hotel, di kawasan La Riviera PIK 2. (ist)

JawaPos.com – Grup hotel asal Tiongkok, Jin Jiang Hotels, menghadirkan lini smart budget hotel unggulannya, 7 Days Premium Hotel, di kawasan La Riviera PIK 2 pada kuartal pertama tahun 2027 mendatang.

Langkah ekspansi tersebut sekaligus menandai babak baru dalam industri perhotelan ekonomi di Indonesia. Kehadiran merek ini membawa integrasi teknologi pintar secara luas, sebuah fitur otomasi yang umumnya hanya dijumpai pada hotel-hotel kelas atas.

7 Days Premium Hotel di PIK 2 menawarkan rangkaian teknologi cerdas untuk memastikan pengalaman menginap yang efisien dan praktis. Hotel ini bakal dilengkapi dengan sistem self-check-in pintar yang memungkinkan tamu melakukan proses registrasi secara mandiri dan cepat tanpa harus mengantre di area lobi.

Di dalam kamar, para tamu disuguhkan sistem kontrol suasana ruangan digital yang dapat diatur secara personal. Tak hanya itu, salah satu fitur paling menonjol yang dihadirkan adalah layanan robot delivery yang beroperasi penuh selama 24 jam untuk mengantarkan berbagai kebutuhan barang langsung ke depan pintu kamar tamu.

Penyatuan berbagai fitur otomasi ini menempatkan 7 Days Premium Hotel sebagai salah satu pelopor di segmen hotel ekonomi yang mengadopsi teknologi pintar berbasis otomatisasi penuh.

General Manager Overseas Business Jin Jiang Hotels untuk Wilayah Indonesia, Li Xun, menyampaikan bahwa integrasi teknologi digital yang dipadukan dengan keahlian operasional global menjadi kunci utama dalam memberikan nilai tambah bagi pasar Indonesia.

"Dengan memanfaatkan ekuitas merek Jin Jiang yang solid, kapabilitas operasional yang teruji, serta sinergi kolaboratif dari ekosistem digital global kami, Jin Jiang Hotels berkomitmen untuk memperkuat industri pariwisata dan perhotelan Indonesia yang dinamis," ujar Li Xun di Jakarta.

Kendati menonjolkan keunggulan fitur teknologi pintar, hotel ini tetap melengkapi fasilitas penunjang yang komprehensif bagi wisatawan maupun pelaku perjalanan bisnis. Tamu dapat menikmati akses ke pusat kebugaran (fitness center), ruang binatu mandiri (self-service laundry), koneksi Wi-Fi berkecepatan tinggi, hingga sistem sirkulasi udara mutakhir.

Di samping itu, pengelola juga memberikan kemudahan melalui fleksibilitas opsi pembayaran dompet digital serta permohonan late check-out hingga pukul 14.00 WIB.

Langkah ekspansi ini disokong oleh portofolio global Jin Jiang Hotels yang saat ini telah mengoperasikan lebih dari 14.000 hotel di seluruh dunia. Merek 7 Days Inn sendiri tercatat telah hadir di lebih dari 1.800 lokasi yang tersebar di 300 kota.

Kehadiran unit baru di La Riviera PIK 2 tersebut diharapkan dapat menjadi pilihan utama akomodasi modern yang efisien bagi keluarga maupun pejalan bisnis di kawasan utara Jakarta.