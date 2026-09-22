Layanan Premium di Lounge Bandara Semakin Diminati Wisatawan Indonesia

JawaPos.com - Kebiasaan wisatawan saat menghabiskan waktu di bandara mulai berubah. Bandara yang sebelumnya identik dengan aktivitas check-in dan menunggu jadwal penerbangan kini semakin dipandang sebagai bagian dari pengalaman perjalanan.

Menurut data statatistik terbaru Airport Experience Study 2026 (AX26) yang dirilis Airport Dimension, sebanyak 57 persen wisatawan domestik mampir ke lounge sebelum terbang. Hal ini menunjukkan meningkatnya penggunaan lounge sebagai tempat untuk beristirahat, bekerja, makan, hingga menikmati waktu sebelum pesawat berangkat.

“Para wisatawan (Indonesia) sudah memandang pengalaman di bandara secara positif, dengan tingkat kepuasan mencapai 89 persen, jauh di atas rata-rata global sebesar 82 persen. Tingkat kepuasan tersebut juga tercermin dari tingginya penggunaan lounge, dengan 57 persen wisatawan Indonesia memanfaatkan fasilitas tersebut, dibandingkan dengan 52 persen wisatawan global,” kata Airport Dimensions dalam keterangannya.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan wisatawan tidak berhenti pada tersedianya fasilitas dasar di bandara. Kenyamanan, pilihan layanan, serta pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan pribadi semakin menjadi bagian dari pertimbangan ketika menghabiskan waktu sebelum penerbangan.

Wisatawan Mulai Terbuka dengan Layanan Premium

Ketertarikan terhadap pengalaman yang lebih personal juga terlihat dari kesediaan wisatawan Indonesia untuk membayar layanan tambahan. Sebanyak 50 persen pengguna lounge menyatakan bersedia mengeluarkan biaya untuk layanan premium, seperti pilihan makanan dan minuman yang lebih eksklusif serta ruang privat.

Jika dihitung berdasarkan wisatawan secara keseluruhan, 62 persen menyatakan kesediaan untuk membayar layanan premium. Temuan ini memperlihatkan adanya permintaan terhadap pengalaman yang menawarkan lebih dari sekadar tempat menunggu penerbangan.

Tren tersebut juga terlihat pada kelompok Affluent Leisure Travellers (ALTs). Segmen wisatawan bernilai tinggi ini hanya mencakup 26 persen dari total wisatawan, tetapi menyumbang 57 persen dari keseluruhan pengeluaran di bandara.