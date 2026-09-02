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Rian Alfianto
Kamis, 3 September 2026 | 03.02 WIB

8 Wisata Karangasem Bali yang Wajib Masuk Daftar Liburan, dari Pantai Amed hingga Pura Besakih

Ilustrasi Pantai Amed di Karangasem, Bali. (Traveloka). - Image

Ilustrasi Pantai Amed di Karangasem, Bali. (Traveloka).

JawaPos.com - Karangasem bisa menjadi pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin menikmati sisi Bali yang lebih tenang sekaligus kaya pemandangan alam dan budaya. Di kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Dewata ini, wisatawan dapat menemukan pantai pasir hitam, laut jernih untuk snorkeling, perbukitan hijau, taman air kerajaan, hingga pura yang berada di lereng Gunung Agung.

Tak hanya menawarkan panorama, sejumlah tempat wisata di Karangasem juga memperlihatkan kuatnya tradisi masyarakat Bali. Karena itu, kawasan ini cocok untuk perjalanan yang tidak sekadar mengejar spot foto, tetapi juga ingin menikmati suasana Bali dari sisi alam, sejarah, dan kehidupan budaya.

Karangasem berada di bagian paling timur Pulau Bali. Dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, perjalanan darat menuju kawasan Karangasem umumnya membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam, dengan jarak kurang lebih 60-75 kilometer. Sepanjang perjalanan, suasana perlahan berubah dari kawasan wisata yang ramai menuju bentang alam Bali timur yang lebih asri.

Jika sedang merencanakan liburan ke Bali dan ingin menjelajah lebih jauh dari kawasan populer seperti Kuta, Seminyak, atau Canggu, berikut delapan tempat wisata di Karangasem yang bisa dimasukkan ke dalam itinerary.

1. Pura Lempuyang Luhur

Pura Lempuyang Luhur menjadi salah satu tujuan wisata paling dikenal di Karangasem, terutama berkat panorama yang populer disebut sebagai "Gate of Heaven".

Daya tarik utamanya adalah gerbang pura yang membingkai pemandangan alam di belakangnya. Pada kondisi cuaca yang mendukung, Gunung Agung dapat terlihat megah dari kawasan pura sehingga menghasilkan panorama yang menjadi incaran wisatawan.

Namun, Pura Lempuyang Luhur bukan sekadar tempat untuk berfoto. Kawasan ini merupakan tempat suci sehingga wisatawan perlu memperhatikan aturan kunjungan, berpakaian sopan, dan menjaga sikap selama berada di area pura.

Bagi pencinta fotografi dan wisata budaya, Lempuyang menawarkan kombinasi yang menarik antara arsitektur tradisional Bali, lanskap pegunungan, dan suasana spiritual.

2. Tirta Gangga

Ingin melihat sisi Karangasem yang lebih klasik dan penuh nuansa sejarah? Tirta Gangga bisa menjadi pilihan.

Editor: Sabik Aji Taufan
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