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Dhimas Ginanjar
Minggu, 6 September 2026 | 00.06 WIB

Toei Bantah Lisensi Dragon Ball Park di Prancis, Pastikan Bekum Berizin

Dragon Ball Z. (Screenrant) - Image

Dragon Ball Z. (Screenrant)

JawaPos.com - Toei Animation Co. membantah telah memberikan lisensi untuk pembangunan taman hiburan bertema Dragon Ball di Prancis. Pernyataan tersebut muncul setelah media melaporkan bahwa salah satu dari tiga taman hiburan yang akan dibangun Arab Saudi di dekat Paris bakal mengusung waralaba manga dan anime populer Jepang itu.

Prancis dan Arab Saudi pada Agustus menyepakati pembangunan tiga taman hiburan di sekitar Paris. Dilansir dari Kyodo, Sabtu (5/9), sejumlah media kemudian melaporkan salah satu taman tersebut akan dikaitkan dengan Dragon Ball. Namun, Toei Animation menegaskan bahwa pihaknya maupun pemegang hak lainnya belum memberikan izin untuk proyek tersebut.

Dalam pernyataan tertanggal Senin, Toei mengatakan pihaknya dan pemegang hak Dragon Ball lainnya “belum memberikan lisensi apa pun dan tidak mengetahui adanya fakta seperti itu.”

Proyek tersebut rencananya dibangun di Cergy-Pontoise, wilayah barat laut Paris, dengan investasi Arab Saudi senilai 6 miliar euro atau sekitar USD 7 miliar. Proyek ini mencakup pembangunan tiga taman hiburan.

Rencana pembangunan itu disebut bermula dari pertemuan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman di Riyadh pada Desember 2024. Keduanya diketahui memiliki ketertarikan terhadap Dragon Ball dan disebut sempat berbagi kegemaran mereka terhadap serial tersebut.

Meski demikian, kantor kepresidenan Prancis maupun perusahaan Arab Saudi yang akan mendanai proyek tersebut tidak secara resmi menyebut Dragon Ball sebagai bagian dari taman hiburan yang direncanakan.

Dragon Ball pertama kali hadir sebagai manga yang diserialisasikan pada 1984 hingga 1995. Ceritanya mengikuti petualangan Son Goku dan para sekutunya dalam menghadapi musuh yang semakin kuat.

Kesuksesan Dragon Ball di Jepang dan berbagai negara kemudian melahirkan sejumlah serial anime, film, serta beragam produk merchandise.

Toei Animation sebelumnya mengumumkan pada 2024 pembangunan taman hiburan Dragon Ball di Arab Saudi. Taman tersebut disebut sebagai taman hiburan Dragon Ball pertama di dunia.

Dengan bantahan terbaru dari Toei, kabar mengenai taman bertema Dragon Ball di Prancis belum dapat dipastikan sebagai proyek resmi yang telah mendapatkan izin dari pemegang hak.

Editor: Dhimas Ginanjar
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Sumber: Kyodo News
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