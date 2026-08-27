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Dhimas Ginanjar
Kamis, 27 Agustus 2026 | 18.11 WIB

Prancis dan Arab Saudi Bangun Taman Dragon Ball Dekat Paris, Siapkan Rp 111 Triliun

Dragon Ball Z. (Screenrant) - Image

Dragon Ball Z. (Screenrant)

JawaPos.com - Prancis dan Arab Saudi sepakat membangun tiga taman hiburan di kawasan pinggiran Paris, salah satunya mengusung tema serial manga dan anime populer Jepang, Dragon Ball.

Dilansir dari Kyodo, Kamis (27/8), proyek yang akan dibangun di Cergy-Pontoise, Paris, tersebut diperkirakan membutuhkan investasi 6 miliar euro atau sekitar Rp111 triliun. Proyek itu juga diperkirakan menciptakan sekitar 22.000 lapangan kerja.

Kesepakatan tersebut diumumkan setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman pada Senin.

Macron menyebut proyek tersebut sebagai pengumuman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia membandingkan skalanya dengan pembangunan Disneyland Paris.

"Seperti yang Anda tahu, saya memiliki ketertarikan terhadap manga. Anda juga tahu betapa bertekadnya saya menarik investasi ke Prancis yang menciptakan lapangan kerja dan memungkinkan terwujudnya proyek-proyek paling ambisius," kata Macron melalui unggahan di X.

"Kami belum selesai membuat dunia terkejut," lanjutnya.

Macron dan Mohammed disebut sama-sama penggemar Dragon Ball. Ide pembangunan taman hiburan tersebut bermula dari percakapan keduanya mengenai kegemaran mereka terhadap serial tersebut saat bertemu di Riyadh pada Desember 2024.

Dragon Ball Jadi Taman Hiburan

Dragon Ball pertama kali hadir sebagai serial manga yang diterbitkan secara berseri pada 1984 hingga 1995. Ceritanya mengikuti petualangan Goku dan para sekutunya menghadapi musuh yang semakin kuat.

Kesuksesan Dragon Ball di Jepang maupun mancanegara kemudian melahirkan berbagai serial anime, film, serta beragam produk turunannya.

Rencana taman hiburan di Prancis tersebut bukan proyek taman Dragon Ball pertama yang diumumkan.

Editor: Dhimas Ginanjar
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Sumber: Kyodo News
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