Terasering Panyaweuyan Majalengka Punya Wajah Berbeda, Hamparan Hijau di Kaki Ciremai Bikin Candu

Terasering Panyawengan Majalengka (Dok. Gelar S. Ramdhani)

JawaPos.com - Ada alasan mengapa Terasering Panyaweuyan menjadi salah satu lanskap alam yang menarik perhatian wisatawan di Majalengka. Bukan karena sawah padi yang membentang luas, melainkan karena bukit-bukit pertanian hortikultura yang tersusun mengikuti kontur lereng, berpadu dengan udara sejuk dan siluet Gunung Ciremai.

Pemandangan seperti ini membuat perjalanan ke Panyaweuyan terasa berbeda dari wisata alam kebanyakan. Wisatawan bisa menikmati hamparan tanaman hijau dari ketinggian, menyaksikan kabut yang perlahan terangkat pada pagi hari, atau menunggu perubahan warna langit menjelang petang.

Lokasinya berada di Desa Sukasari Kidul, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dari pusat Majalengka, kawasan ini berjarak sekitar 21 kilometer dan dapat ditempuh sekitar 45 menit hingga satu jam menggunakan kendaraan pribadi, tergantung kondisi perjalanan.

Bukan Persawahan Biasa Nama terasering biasanya langsung membawa bayangan pada petak-petak sawah. Panyaweuyan menawarkan gambaran yang sedikit berbeda.

Lahan pertanian di kawasan ini didominasi tanaman hortikultura seperti bawang merah, daun bawang, dan berbagai tanaman sayuran. Tanaman tersebut mengikuti bentuk lereng dan menghasilkan garis-garis alami yang terlihat jelas ketika dipandang dari kejauhan.

Inilah yang membuat panorama Panyaweuyan memiliki karakter tersendiri. Lanskapnya bukan dibentuk sebagai taman wisata, tetapi lahir dari aktivitas pertanian masyarakat yang berlangsung di kawasan perbukitan.

Perubahan musim tanam juga membuat pemandangannya tidak selalu sama. Warna dan tekstur lahan dapat berubah mengikuti jenis tanaman serta fase pertumbuhan, sehingga kunjungan pada waktu berbeda bisa memberikan pengalaman visual yang berbeda pula.