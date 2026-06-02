12 Rekomendasi Spot Liburan Gratis di Jakarta dengan Pemandangan Kota yang Memukau, Tertarik Berkunjung?

Ilustrasi spot liburan gratis di Jakarta (Instagram @cameracrispy)

JawaPos.com - Jakarta dikenal sebagai pusat bisnis dan pemerintahan Indonesia yang selalu sibuk.

Namun di balik hiruk-pikuk aktivitas perkotaan, ternyata ibu kota memiliki banyak destinasi wisata gratis yang bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, sahabat, maupun pasangan.

Menariknya, tempat-tempat ini tidak hanya menawarkan suasana yang menyenangkan, tetapi juga pengalaman yang beragam, mulai dari wisata sejarah, ruang terbuka hijau, hingga spot kekinian dengan panorama gedung pencakar langit.

Bagi yang ingin menikmati akhir pekan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya, berbagai destinasi berikut bisa menjadi pilihan terbaik.

Selain ramah di kantong, tempat-tempat ini juga memiliki daya tarik tersendiri yang membuat pengunjung betah berlama-lama.

Yuk simak daftar wisata gratis di Jakarta seperti dilansir dari akun Instagram @jktonthespot dan @ini_rofik.

1. Hutan Kota GBK — Oase Hijau di Tengah Gedung Pencakar Langit

Di tengah padatnya kawasan bisnis Jakarta, Hutan Kota GBK hadir sebagai ruang terbuka hijau yang menawarkan suasana tenang dan menyegarkan.

Tempat ini menjadi favorit masyarakat untuk berolahraga, berjalan santai, hingga piknik bersama keluarga.

Salah satu daya tarik utama Hutan Kota GBK adalah pemandangan gedung-gedung tinggi yang mengelilingi area taman.

Perpaduan antara hijaunya pepohonan dan megahnya bangunan modern menciptakan panorama yang unik dan sangat fotogenik.

Tak heran jika banyak pengunjung datang pada sore hari untuk menikmati suasana senja sambil bersantai di atas hamparan rumput.