Indonesia Dapat Bantuan dari Jepang untuk Penanganan Karhutla di Kalimantan 

JawaPos.com - Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan turut menarik atensi dari negara sahabat. Jepang secara resmi telah mengirimkan bantuan helikopter untuk memadamkan karhutla di sejumlah titik.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa uluran tangan dari Jepang merupakan salah satu buah kerja sama kuat di antara kedua negara. Termasuk diantaranya kerja sama bidang pertahanan yang melibatkan Kemhan dan TNI.

”Untuk diketahui bahwa kami juga dalam kerja sama pertahanan dari negara-negara sahabat, juga kami menerima bantuan dari negara sahabat, Jepang, yang memberikan bantuan bilateral antara kedua Kementerian Pertahanan dalam bentuk mengirim pesawat untuk mengatasi kebakaran hutan di wilayah kita,” ucap Sjafrie di Komplek DPR pada Senin (31/8).

Menurut Sjafrie, bantuan tersebut merupakan salah satu wujud kerja sama yang baik antara Indonesia dengan Jepang. Dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Jepang, bantuan penanggulangan Karhutla untuk Indonesia sudah dikirim sejak 28 Agustus lalu.

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”Pada tanggal 28 Agustus, Pemerintah Jepang telah memutuskan untuk mengirimkan Japan Disaster Relief (JDR) dan Self Defense Forces Unit ke Republik Indonesia untuk kegiatan pemadaman kebakaran,” tulis keterangan tersebut.

Jepang ikut turun tangan untuk memastikan kerusakan akibat karhutla di Indonesia, khususnya di Kalimantan, semakin luas. Salah satu dasar pengiriman bantuan tersebut adalah urusan kemanusiaan dan hubungan baik antara Indonesia dengan Jepang.

”Setelah menyelesaikan persiapan yang diperlukan, Japan Self Defense Forces berangkat ke Indonesia,” lanjut keterangan itu.

Terpisah, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan menyampaikan bahwa upaya pemadaman di dalam negeri dibarengi dengan langkah penanganan level kawasan regional. Tujuannya mencegah krisis asap lintas negara.