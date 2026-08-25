7 Pilihan Transportasi Jakarta-Bogor, dari KRL hingga Bus yang Bisa Kamu Pilih

Rangkaian kereta rel listrik (KRL) Tanah Abang-Rangkasbitung melintas di kawasan Pejompongan, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Perjalanan Jakarta-Bogor tidak harus mengandalkan kendaraan pribadi. Ada sejumlah pilihan transportasi umum yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari KRL Commuter Line yang praktis dan ekonomis, bus Transjabodetabek, JR Connexion, hingga taksi dan kendaraan pribadi melalui Tol Jagorawi.
Bagi kamu yang hendak bepergian dari Jakarta ke Bogor untuk bekerja, kuliah, liburan, atau sekadar menghabiskan akhir pekan, menentukan moda transportasi sejak awal bisa membuat perjalanan lebih nyaman.
Selain mempertimbangkan tarif, waktu tempuh dan titik keberangkatan juga penting karena kondisi lalu lintas Jakarta-Bogor dapat berubah, terutama pada jam sibuk dan akhir pekan.
Berikut tujuh pilihan transportasi Jakarta-Bogor yang bisa dipertimbangkan.
1. KRL Commuter Line, Pilihan Praktis dan Ekonomis
KRL Commuter Line menjadi salah satu pilihan paling praktis untuk perjalanan Jakarta-Bogor. Kereta melayani perjalanan langsung menuju Stasiun Bogor dari sejumlah stasiun di Jakarta dan sekitarnya.
Salah satu keunggulannya adalah waktu perjalanan yang relatif lebih mudah diprediksi dibandingkan kendaraan yang harus melewati jalan raya. Kamu juga tidak perlu khawatir menghadapi kemacetan di jalur Jakarta-Bogor.
Stasiun seperti Jakarta Kota dan Manggarai dapat menjadi titik keberangkatan, sementara sejumlah stasiun lain di wilayah Jakarta juga terhubung dengan jaringan KRL menuju Bogor.
Bagi pelancong yang ingin menghemat biaya sekaligus menghindari risiko perjalanan terhambat macet, KRL bisa menjadi pilihan utama.
2. Bus Transjabodetabek Blok M-Bogor
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Jawa Pos
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