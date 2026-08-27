KRL Rangkasbitung Tertahan di Tanah Abang Imbas Pembubaran Massa di DPR, Cek Rekayasa Rute Terbaru

JawaPos.com - Layanan Commuter Line relasi Rangkasbitung dari Stasiun Tanah Abang terdampak massa aksi yang terlibat bentrokan di wilayah Slipi pasca pembubaran paksa kepolisian di depan DPR RI, Kamis (27/8) malam.

Perjalanan KRL menuju Stasiun Parung Panjang dan Rangkasbitung terhenti akibat adanya kerumunan warga di sekitar jalur rel, tepatnya di JPL 41 antara Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Palmerah.

Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, mengonfirmasi bahwa penumpukan massa di perlintasan tersebut memaksa penyesuaian operasional demi menjaga keselamatan perjalanan.

"Perjalanan Commuter Line tujuan Rangkasbitung masih tertahan di Stasiun Tanah Abang, dan menunggu kondisi aman di JPL 41," ujar Leza, Kamis (27/8).

Pemotongan Rute dan Rekayasa Pola Perjalanan

Untuk meminimalkan keterlambatan dan tetap melayani penumpang, KAI Commuter memberlakukan pembatasan rute. Perjalanan KRL dari arah Rangkasbitung menuju Tanah Abang kini dipangkas dan hanya beroperasi hingga Stasiun Palmerah untuk kemudian diputar balik menuju Serpong atau Rangkasbitung.

Beberapa perjalanan KRL yang tertahan penuh di Stasiun Tanah Abang hingga pukul 19.00 WIB antara lain:

- Commuter Line No. 1766D relasi Tanah Abang – Parung Panjang.