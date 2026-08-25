Solo-Klaten Naik KRL: Ketahui Jadwal, Tarif, Stasiun, dan Waktu Tempuhnya

Ilustrasi KRL Jogja-Solo. (Radar Malioboro)
JawaPos.com - Perjalanan Solo-Klaten kini bisa dilakukan dengan KRL Commuter Line yang melayani sejumlah stasiun di sepanjang rute hingga Yogyakarta.
Bagi yang hendak bepergian dari Solo ke Klaten pada Rabu (26/8) dan Kamis (27/8/2026), mengetahui jadwal, stasiun pemberhentian, tarif, dan perkiraan waktu tempuh akan membantu perjalanan lebih praktis.
KRL sendiri menjadi salah satu pilihan transportasi bagi penumpang yang ingin bepergian antara Solo dan Klaten tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi.
Selain Solo Balapan, penumpang dari kawasan Solo juga dapat memanfaatkan Stasiun Solo Jebres, sementara di sisi Klaten tersedia Stasiun Klaten sebagai salah satu titik pemberhentian.
Dilansir dari informasi resmi PT KAI Commuter, berikut jadwal perjalanan KRL yang dapat digunakan sebagai referensi untuk perjalanan Solo-Klaten hingga Kamis (27/8).
Untuk perjalanan dari Solo menuju Klaten, penumpang dapat berangkat dari Stasiun Solo Balapan maupun Solo Jebres. Jadwalnya tersedia sejak pagi hingga malam sehingga penumpang memiliki cukup banyak pilihan waktu keberangkatan.
Dari Stasiun Solo Balapan, KRL berangkat pada pukul 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.35, 18.45, 19.17, 21.28, 22.32, dan 23.47 WIB.
Sementara itu, penumpang yang memilih naik dari Stasiun Solo Jebres dapat menggunakan keberangkatan pukul 06.21, 07.15, 08.23, 09.12, 10.06, 12.12, 13.24, 15.15, 16.19, 17.40, 18.51, 19.23, 21.34, 22.37, dan 23.54 WIB.
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