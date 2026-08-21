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Rian Alfianto
Jumat, 21 Agustus 2026 | 19.19 WIB

Jadwal Kereta Bandung-Cicalengka, Tarif Rp 5.000 dan Pilihan Jam Berangkatnya untuk Wisata Akhir Pek

Ilustrasi KA Commuter Line Bandung Raya. (Instagram/@transportforbandung) - Image

Ilustrasi KA Commuter Line Bandung Raya. (Instagram/@transportforbandung)

JawaPos.com - Bagi kamu yang ingin bepergian dari Bandung ke Cicalengka tanpa harus menghadapi kemacetan jalan raya, Kereta Commuter Bandung Raya bisa menjadi pilihan yang praktis dan murah. Perjalanan menggunakan kereta ini memakan waktu sekitar satu jam dengan tarif hanya Rp 5.000.

Kereta Commuter Bandung Raya melayani sejumlah perjalanan dari Bandung menuju Cicalengka setiap hari. Pilihan jam keberangkatannya juga cukup beragam, mulai dari pagi buta hingga malam hari, sehingga penumpang bisa menyesuaikan perjalanan dengan kebutuhan.

Jadwal Kereta Bandung-Cicalengka

Untuk perjalanan dari Bandung menuju Cicalengka, berikut jadwal keberangkatan yang tersedia:

04.36 WIB
05.19 WIB
07.07 WIB
08.03 WIB
08.34 WIB
09.11 WIB
10.24 WIB
11.03 WIB
12.25 WIB
12.56 WIB
13.56 WIB
15.01 WIB
16.14 WIB
17.14 WIB
17.47 WIB
18.17 WIB
19.07 WIB
19.28 WIB
21.05 WIB
21.28 WIB
21.56 WIB
22.23 WIB

Dengan banyaknya pilihan tersebut, penumpang tidak harus terpaku pada satu waktu keberangkatan. Namun, jadwal perjalanan tetap sebaiknya diperiksa kembali sebelum berangkat karena operasional kereta dapat mengalami perubahan.

Tarif Kereta Bandung-Cicalengka

Salah satu daya tarik utama perjalanan ini adalah tarifnya yang relatif terjangkau. Harga tiket Kereta Commuter Bandung Raya untuk rute Bandung-Cicalengka adalah Rp 5.000.

Dengan tarif tersebut, kereta lokal menjadi salah satu alternatif transportasi bagi masyarakat yang membutuhkan perjalanan antarkawasan Bandung dan wilayah timurnya tanpa mengeluarkan biaya besar.

Perjalanan Sekitar Satu Jam

Jarak Bandung-Cicalengka dapat ditempuh menggunakan kereta dalam waktu kurang lebih satu jam. Durasi ini membuat perjalanan kereta cukup menarik, terutama bagi penumpang yang ingin menghindari kepadatan lalu lintas di jalur darat.

Kereta Commuter Bandung Raya sendiri merupakan layanan kereta api lokal yang dioperasikan oleh KAI Commuter. Layanannya melayani relasi utama Purwakarta–Padalarang–Cicalengka dengan puluhan perjalanan setiap hari untuk mendukung mobilitas masyarakat di Bandung dan daerah sekitarnya.

Editor: Estu Suryowati
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