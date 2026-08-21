Jadwal Kereta Bandung-Cicalengka, Tarif Rp 5.000 dan Pilihan Jam Berangkatnya untuk Wisata Akhir Pek

JawaPos.com - Bagi kamu yang ingin bepergian dari Bandung ke Cicalengka tanpa harus menghadapi kemacetan jalan raya, Kereta Commuter Bandung Raya bisa menjadi pilihan yang praktis dan murah. Perjalanan menggunakan kereta ini memakan waktu sekitar satu jam dengan tarif hanya Rp 5.000.

Kereta Commuter Bandung Raya melayani sejumlah perjalanan dari Bandung menuju Cicalengka setiap hari. Pilihan jam keberangkatannya juga cukup beragam, mulai dari pagi buta hingga malam hari, sehingga penumpang bisa menyesuaikan perjalanan dengan kebutuhan.

Jadwal Kereta Bandung-Cicalengka Untuk perjalanan dari Bandung menuju Cicalengka, berikut jadwal keberangkatan yang tersedia:

04.36 WIB

05.19 WIB

07.07 WIB

08.03 WIB

08.34 WIB

09.11 WIB

10.24 WIB

11.03 WIB

12.25 WIB

12.56 WIB

13.56 WIB

15.01 WIB

16.14 WIB

17.14 WIB

17.47 WIB

18.17 WIB

19.07 WIB

19.28 WIB

21.05 WIB

21.28 WIB

21.56 WIB

22.23 WIB

Dengan banyaknya pilihan tersebut, penumpang tidak harus terpaku pada satu waktu keberangkatan. Namun, jadwal perjalanan tetap sebaiknya diperiksa kembali sebelum berangkat karena operasional kereta dapat mengalami perubahan.

Tarif Kereta Bandung-Cicalengka Salah satu daya tarik utama perjalanan ini adalah tarifnya yang relatif terjangkau. Harga tiket Kereta Commuter Bandung Raya untuk rute Bandung-Cicalengka adalah Rp 5.000.

Dengan tarif tersebut, kereta lokal menjadi salah satu alternatif transportasi bagi masyarakat yang membutuhkan perjalanan antarkawasan Bandung dan wilayah timurnya tanpa mengeluarkan biaya besar.

Perjalanan Sekitar Satu Jam Jarak Bandung-Cicalengka dapat ditempuh menggunakan kereta dalam waktu kurang lebih satu jam. Durasi ini membuat perjalanan kereta cukup menarik, terutama bagi penumpang yang ingin menghindari kepadatan lalu lintas di jalur darat.