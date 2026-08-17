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Muhammad Ridwan
Senin, 17 Agustus 2026 | 16.08 WIB

Kereta Kencana Garuda Prabayaksa Kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi ke Istana

Kereta kencana Garuda Prabayaksa membawa bendera pusaka dan teks Proklamasi dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Merdeka, Jakarta, dalam prosesi kirab Merah Putih pada Senin (17/8) pagi. (Istimewa) - Image

Kereta kencana Garuda Prabayaksa membawa bendera pusaka dan teks Proklamasi dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Merdeka, Jakarta, dalam prosesi kirab Merah Putih pada Senin (17/8) pagi. (Istimewa)

JawaPos.com - Kereta kencana Garuda Prabayaksa membawa bendera pusaka dan teks Proklamasi dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Merdeka, Jakarta, dalam prosesi kirab Merah Putih pada Senin (17/8) pagi.

Dalam prosesi tersebut, bendera pusaka dan naskah Proklamasi dibawa oleh Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025. Bendera pusaka dipercayakan kepada Bianca Sultana Najwa, siswi SMAN 82 Jakarta. Sementara naskah Proklamasi dibawa oleh Aliah Sakira, siswi SMAN 14 Makassar.

Keduanya menaiki Kereta Kencana Garuda Prabayaksa untuk mengikuti rangkaian kirab menuju Istana Merdeka menjelang pelaksanaan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kereta kencana tersebut dibuat khusus di Sleman, Jogjakarta, untuk memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada 2026. Nama Garuda Prabayaksa diambil dari kata "praba" dan "yaksa", yang memiliki makna cahaya besar atau cahaya terang.

Dalam perjalanan menuju Istana Merdeka, kereta kencana mendapat pengawalan 45 pasukan motor kawal Polisi Militer serta drum corps Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian. Pengamanan dan pengawalan juga melibatkan 114 Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe serta 78 pasukan Kerajaan Nusantara.

Sebelum kirab dimulai, prosesi penyerahan bendera pusaka dan teks Proklamasi berlangsung di Ruang Kemerdekaan, Monumen Nasional. Setelah itu, kedua benda bersejarah tersebut diberangkatkan menuju Istana Merdeka menggunakan Kereta Kencana Garuda Prabayaksa.

Kirab ini menjadi bagian dari rangkaian Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-81 yang mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memimpin langsung Upacara Detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta. Menurutnya, Presiden akan mengenakan baju adar daerah saat memimpin upacara.

Namun, Prasetyo masih enggan membeberkan baju adat yang akan dikenakan Prabowo dalam momentum HUT ke-81 RI tersebut.

Editor: Sabik Aji Taufan
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