Palmeera Lounge Hadirkan Konsep Hotel Bintang Lima di Bandara Soekarno-Hatta, Bidik Jamaah Umrah 202

Managing Director Palmeera Lounge, Tomi Isnawan, mengatakan transformasi tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat posisi sebagai destinasi transit premium. (Istimewa)
JawaPos.com - Pertumbuhan jumlah jamaah umrah asal Indonesia yang terus meningkat setiap tahun mendorong pelaku industri pendukung perjalanan menghadirkan inovasi layanan. Persaingan tidak lagi hanya mengandalkan harga maupun lokasi, tetapi bergeser pada pengalaman pelanggan yang menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan.
Melihat perubahan tren tersebut, Palmeera Lounge melakukan transformasi menyeluruh terhadap konsep layanannya. Lounge yang berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu kini mengusung standar hospitality layaknya hotel berbintang dengan mengedepankan layanan yang lebih personal, nyaman, dan eksklusif.
Managing Director Palmeera Lounge, Tomi Isnawan, mengatakan transformasi tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat posisi sebagai destinasi transit premium. Menurutnya, lounge tidak lagi sekadar menjadi tempat menunggu sebelum penerbangan, tetapi menjadi bagian dari pengalaman perjalanan pelanggan.
“Sebuah titik temu di mana kemewahan, privasi, dan keanggunan pelayanan personal Indonesia berpadu menjadi sebuah memori perjalanan yang tak terlupakan,” ungkapnya.
Renovasi yang dilakukan tidak hanya menyentuh aspek desain interior. Perubahan utama justru diarahkan pada peningkatan kualitas pengalaman tamu selama berada di lounge.
Palmeera Lounge kini menghadirkan area VIP dan VVIP dengan tingkat privasi yang lebih tinggi. Konsep tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan maskapai penerbangan, biro perjalanan, hingga pelanggan premium yang menginginkan ruang eksklusif sebelum keberangkatan.
Lounge Manager Palmeera, Guido Andriano, menjelaskan bahwa perubahan konsep tersebut lahir dari masukan para pelanggan. Banyak pengguna layanan menginginkan area yang lebih privat dibandingkan konsep sebelumnya yang cenderung terbuka.
"Di area VVIP, tamu tidak hanya memperoleh ruang terpisah, tetapi juga menikmati layanan berbeda, termasuk penyajian makanan secara à la carte," lanjutnya.
Salah satu inovasi yang menjadi pembeda adalah penerapan konsep personalized service melalui kehadiran butler. Layanan yang selama ini identik dengan hotel berbintang tersebut kini diadaptasi ke dalam layanan lounge bandara.
Melalui konsep ini, setiap tamu memperoleh pendampingan yang lebih personal sesuai kebutuhan masing-masing. Pendekatan tersebut dinilai sulit diterapkan di area reguler yang harus melayani ratusan penumpang dalam waktu bersamaan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!
3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan