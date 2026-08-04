Palmeera Lounge Hadirkan Konsep Hotel Bintang Lima di Bandara Soekarno-Hatta, Bidik Jamaah Umrah 202

JawaPos.com - Pertumbuhan jumlah jamaah umrah asal Indonesia yang terus meningkat setiap tahun mendorong pelaku industri pendukung perjalanan menghadirkan inovasi layanan. Persaingan tidak lagi hanya mengandalkan harga maupun lokasi, tetapi bergeser pada pengalaman pelanggan yang menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan.

Melihat perubahan tren tersebut, Palmeera Lounge melakukan transformasi menyeluruh terhadap konsep layanannya. Lounge yang berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu kini mengusung standar hospitality layaknya hotel berbintang dengan mengedepankan layanan yang lebih personal, nyaman, dan eksklusif.

Managing Director Palmeera Lounge, Tomi Isnawan, mengatakan transformasi tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat posisi sebagai destinasi transit premium. Menurutnya, lounge tidak lagi sekadar menjadi tempat menunggu sebelum penerbangan, tetapi menjadi bagian dari pengalaman perjalanan pelanggan.

“Sebuah titik temu di mana kemewahan, privasi, dan keanggunan pelayanan personal Indonesia berpadu menjadi sebuah memori perjalanan yang tak terlupakan,” ungkapnya.

Renovasi Fokus pada Pengalaman Pelanggan Renovasi yang dilakukan tidak hanya menyentuh aspek desain interior. Perubahan utama justru diarahkan pada peningkatan kualitas pengalaman tamu selama berada di lounge.

Palmeera Lounge kini menghadirkan area VIP dan VVIP dengan tingkat privasi yang lebih tinggi. Konsep tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan maskapai penerbangan, biro perjalanan, hingga pelanggan premium yang menginginkan ruang eksklusif sebelum keberangkatan.

Lounge Manager Palmeera, Guido Andriano, menjelaskan bahwa perubahan konsep tersebut lahir dari masukan para pelanggan. Banyak pengguna layanan menginginkan area yang lebih privat dibandingkan konsep sebelumnya yang cenderung terbuka.

"Di area VVIP, tamu tidak hanya memperoleh ruang terpisah, tetapi juga menikmati layanan berbeda, termasuk penyajian makanan secara à la carte," lanjutnya.

Hadirkan Butler Layaknya Hotel Berbintang Salah satu inovasi yang menjadi pembeda adalah penerapan konsep personalized service melalui kehadiran butler. Layanan yang selama ini identik dengan hotel berbintang tersebut kini diadaptasi ke dalam layanan lounge bandara.