Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 00.26 WIB

Sah! Tarif Transjakarta Blok M–Bandara Soetta Resmi Ditetapkan Rp15 Ribu per 1 September

Sejumlah penumpang menunggu kedatangan bus TransJakarta tujuan Bandara Soekarno-Hatta di terminal Blok M, Jakarta, Jumat (12/06/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Sejumlah penumpang menunggu kedatangan bus TransJakarta tujuan Bandara Soekarno-Hatta di terminal Blok M, Jakarta, Jumat (12/06/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan tarif bus TransJabodetabek rute Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000. Hrga ini berlaku mulai 1 September 2026 mendatang setelah melewati masa uji coba cukup panjang.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 685 Tahun 2026 tentang Tarif Layanan Angkutan Umum Transbandara Rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Budi Awaluddin menegaskan, bahwa besaran nominal ini bukanlah sebuah bentuk kenaikan harga, melainkan penetapan tarif resmi pertama setelah masa uji coba berakhir.

"Ini adalah bukan kenaikan, ini adalah penetapan. Karena sebelumnya belum ditetapkan, kan masa uji coba, ya. Jadi ini adalah tarif penetapan dan tarif dalam rangka perlindungan sosial," ujar Budi di Balai Kota Jakarta, Jumat (31/7).

Masa Sosialisasi Sebelum Berlaku Efektif

Keputusan tarif dipublikasikan pada 31 Juli 2026, tetapi pemberlakuan komersialnya baru dimulai per 1 September 2026. Pemprov DKI memberikan jeda waktu satu bulan untuk melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa angkutan umum.

"Sambil 1 bulan kita mensosialisasi kepada masyarakat dan kesiapan masyarakat untuk menerima tarif ini," tambah Budi.

Layanan bus koridor ini diketahui telah beroperasi melayani penumpang sejak 12 Maret 2026.

Diminati Ribuan Penumpang per Hari

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza mengatakan, respons masyarakat terhadap moda transportasi menuju bandara ini tergolong sangat tinggi selama beberapa bulan terakhir.

Selama kurun waktu tiga hingga empat bulan beroperasi, rute ini mencatat lebih dari 55.000 pengguna setiap bulannya, atau berkisar antara 1.800 hingga 1.900 penumpang harian.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Pembongkaran JPO Tendean Picu Kemacetan Parah, Rute Transjakarta Dialihkan - Image
Jabodetabek

Pembongkaran JPO Tendean Picu Kemacetan Parah, Rute Transjakarta Dialihkan

Rabu, 15 Juli 2026 | 03.31 WIB

JPO Tendean Patah Ditabrak Crane, Transjakarta Pastikan Tetap Beroperasi Normal - Image
Jabodetabek

JPO Tendean Patah Ditabrak Crane, Transjakarta Pastikan Tetap Beroperasi Normal

Selasa, 14 Juli 2026 | 16.16 WIB

Tarif Transjakarta Bakal Naik, Pemprov DKI Tambah Daftar Warga Penerima Kartu Layanan Gratis - Image
Jabodetabek

Tarif Transjakarta Bakal Naik, Pemprov DKI Tambah Daftar Warga Penerima Kartu Layanan Gratis

Jumat, 10 Juli 2026 | 04.25 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

4

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

5

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore