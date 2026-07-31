Sah! Tarif Transjakarta Blok M–Bandara Soetta Resmi Ditetapkan Rp15 Ribu per 1 September

Sejumlah penumpang menunggu kedatangan bus TransJakarta tujuan Bandara Soekarno-Hatta di terminal Blok M, Jakarta, Jumat (12/06/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan tarif bus TransJabodetabek rute Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000. Hrga ini berlaku mulai 1 September 2026 mendatang setelah melewati masa uji coba cukup panjang.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 685 Tahun 2026 tentang Tarif Layanan Angkutan Umum Transbandara Rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Budi Awaluddin menegaskan, bahwa besaran nominal ini bukanlah sebuah bentuk kenaikan harga, melainkan penetapan tarif resmi pertama setelah masa uji coba berakhir.
"Ini adalah bukan kenaikan, ini adalah penetapan. Karena sebelumnya belum ditetapkan, kan masa uji coba, ya. Jadi ini adalah tarif penetapan dan tarif dalam rangka perlindungan sosial," ujar Budi di Balai Kota Jakarta, Jumat (31/7).
Keputusan tarif dipublikasikan pada 31 Juli 2026, tetapi pemberlakuan komersialnya baru dimulai per 1 September 2026. Pemprov DKI memberikan jeda waktu satu bulan untuk melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa angkutan umum.
"Sambil 1 bulan kita mensosialisasi kepada masyarakat dan kesiapan masyarakat untuk menerima tarif ini," tambah Budi.
Layanan bus koridor ini diketahui telah beroperasi melayani penumpang sejak 12 Maret 2026.
Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza mengatakan, respons masyarakat terhadap moda transportasi menuju bandara ini tergolong sangat tinggi selama beberapa bulan terakhir.
Selama kurun waktu tiga hingga empat bulan beroperasi, rute ini mencatat lebih dari 55.000 pengguna setiap bulannya, atau berkisar antara 1.800 hingga 1.900 penumpang harian.
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