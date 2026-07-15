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Dhimas Ginanjar
Kamis, 16 Juli 2026 | 00.17 WIB

Liburan ke Tokyo Disney Makin Mahal, Tiket Masuk Oktober Jadi Rp 1,38 Juta dan Priority Pass Gratis Dihapus

Disney Resort Tokyo. (Disney) - Image

Disney Resort Tokyo. (Disney)

JawaPos.com – Tokyo Disney Resort akan menaikkan harga tiket masuk mulai Oktober mendatang. Kenaikan ini menjadi yang pertama dalam tiga tahun terakhir di tengah meningkatnya biaya tenaga kerja dan operasional.

Seperti dilansir Kyodo, Rabu (15/7), operator Tokyo Disney Resort, Oriental Land Co., menetapkan harga maksimum tiket masuk harian dewasa menjadi 12.400 yen atau sekitar Rp 1,38 juta (1 yen sekitar Rp 111). Tarif tersebut naik 1.500 yen atau sekitar Rp 166 ribu dibanding harga maksimum sebelumnya.

Kenaikan harga tidak berlaku setiap hari. Oriental Land menerapkan sistem harga dinamis sehingga tarif tertinggi hanya dikenakan pada periode dengan permintaan tinggi, seperti hari libur nasional dan musim liburan.

Juru bicara perusahaan mengatakan kenaikan biaya tenaga kerja dan administrasi menjadi alasan utama penyesuaian harga tiket.

"Biaya tenaga kerja dan administrasi yang terus meningkat menjadi beban," ujarnya.

Oriental Land mulai menerapkan sistem harga dinamis sejak Maret 2021. Selama ini harga tiket dewasa berkisar antara 7.900 yen hingga 10.900 yen, tetapi perusahaan kini tidak lagi mengungkapkan rentang harga lengkap sehingga membuka kemungkinan tarif dapat berubah sesuai permintaan.

Selain menaikkan harga tiket, Oriental Land lebih dulu menaikkan tarif parkir pada Juni lalu. Biaya parkir mobil penumpang kini menjadi 4.000 yen atau sekitar Rp 444 ribu, sedangkan kendaraan besar dikenai tarif 6.000 yen atau sekitar Rp 666 ribu (1 yen sekitar Rp 111).

Perubahan lain juga akan dirasakan pengunjung mulai akhir Agustus. Oriental Land akan menghentikan layanan Priority Pass gratis pada 31 Agustus.

Dengan berakhirnya layanan tersebut, pengunjung yang ingin mendapatkan akses prioritas ke sejumlah wahana dan pertunjukan hanya bisa menggunakan layanan berbayar. Kebijakan itu menjadi bagian dari penyesuaian operasional yang dilakukan perusahaan di tengah tingginya jumlah pengunjung Tokyo Disney Resort.

Tokyo Disney Resort merupakan salah satu destinasi wisata paling populer di Jepang. Kompleks tersebut menaungi Tokyo Disneyland dan Tokyo DisneySea yang setiap tahun menarik jutaan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Editor: Dhimas Ginanjar
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