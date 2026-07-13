Hyun Bin dan Son Ye Jin Nikmati Liburan Keluarga di Disneyland, Momen Sang Aktor Jadi Ayah Banjir Pujian

JawaPos.com – Hyun Bin dan Son Ye Jin menjadi sorotan setelah liburan keluarga mereka di Amerika Serikat beredar luas di media sosial.

Sejumlah foto dan kesaksian pengunjung memperlihatkan keduanya menikmati waktu bersama putra mereka yang kini berusia sekitar tiga tahun di Disneyland California.

Menurut laporan dari The Chosun, Sebelum mengunjungi taman hiburan, keluarga kecil ini juga dikabarkan sempat terlihat berada di lokasi yang diduga merupakan Natural History Museum of Los Angeles. Penampilan mereka yang sederhana membuat banyak orang tak langsung menyadari bahwa keluarga tersebut adalah dua bintang papan atas Korea.

Perhatian publik tertuju pada Hyun Bin yang tampak begitu luwes saat mendampingi sang putra. Mengenakan kaus tanpa lengan, celana pendek, dan topi, aktor tersebut terlihat menggenggam tangan anaknya sepanjang perjalanan.

Seorang saksi mata mengungkapkan bahwa Hyun Bin terus menemani sang buah hati dengan sabar, sementara anak mereka berjalan tenang di samping ayahnya.

Di sisi lain, Son Ye Jin tampil santai dengan busana kasual sambil menikmati suasana taman hiburan bersama seorang pendamping yang diduga teman atau manajernya.

Menurut pengunjung yang bertemu langsung, aktris tersebut terlihat sangat menawan dan menjalani liburan layaknya keluarga biasa tanpa menarik perhatian berlebihan.