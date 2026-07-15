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Leni Setya Wati
Kamis, 16 Juli 2026 | 05.53 WIB

Usai Comeback, Key SHINee Unggah Potret Santai dari Jepang dan Tuai Dukungan 

key SHINee (x @diorkibum)

JawaPos.com – Key SHINee menyapa penggemar melalui unggahan terbaru di media sosial pribadinya pada 13 Juli.

Dikutip dari The Chosun, Key SHINee membagikan sederet foto yang memperlihatkan momen liburannya di Jepang dengan suasana santai dan penuh senyum.

Key menikmati berbagai pemandangan indah serta menghabiskan waktu bermain mesin kapsul atau gachapon, salah satu aktivitas yang identik dengan wisata di Jepang.

Penampilannya yang terlihat lebih segar dengan garis rahang yang semakin tegas pun langsung mencuri perhatian para penggemar.

Unggahan itu disambut hangat oleh SHINee WORLD yang memenuhi kolom komentar dengan berbagai pesan dukungan.

Banyak penggemar mengaku senang melihat Key kembali tersenyum lepas dan berharap sang idol selalu dikelilingi kebahagiaan setelah melewati masa yang tidak mudah.

Sebelumnya, Key sempat menghentikan aktivitasnya pada akhir tahun lalu setelah namanya ikut terseret dalam kontroversi yang melibatkan seseorang yang diketahui tidak memiliki izin resmi sebagai tenaga medis.

Agensinya menjelaskan bahwa Key menerima perawatan dengan keyakinan bahwa orang tersebut merupakan dokter berlisensi dan tidak mengetahui adanya pelanggaran.

Key juga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik serta memilih menghentikan sementara sejumlah aktivitas, termasuk mundur dari beberapa program televisi.

Ia mengaku menyesali kurangnya kehati-hatian dan berjanji akan melakukan refleksi diri atas kejadian tersebut.

Setelah kembali aktif bersama SHINee melalui konser dan perilisan mini album Atmos, Key perlahan melanjutkan aktivitasnya.

Unggahan terbaru dari Jepang menjadi sinyal positif bahwa sang artis menikmati masa comeback-nya, sekaligus mendapat dukungan besar dari penggemar yang terus setia mendampinginya.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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