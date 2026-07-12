4 Bus AKAP Kediri-Jakarta yang Paling Diminati Penumpang, Cek Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Terbaru

JawaPos.com - Perjalanan dari Kediri menuju Jakarta bisa menjadi lebih praktis dengan banyaknya pilihan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang melayani rute tersebut setiap hari.

Sedikitnya ada empat operator bus yang menjadi favorit penumpang karena menawarkan kelas eksekutif, armada nyaman, hingga rute yang menjangkau berbagai titik di Jakarta.

Bus AKAP Kediri-Jakarta umumnya menempuh perjalanan sekitar 12 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Harga tiket yang ditawarkan juga bervariasi, mulai dari Rp 320 ribu hingga Rp 392 ribu.

Berikut daftar bus AKAP Kediri-Jakarta lengkap dengan jadwal keberangkatan, titik naik, tujuan, dan harga tiket.

1. PO Harapan Jaya PO Harapan Jaya menjadi salah satu pilihan utama bagi penumpang yang ingin menuju Jakarta menggunakan armada Eksekutif Double Decker.

Penumpang dapat naik dari kawasan Kras, Mrican, Tamanan, dan Tosaren. Bus ini melayani perjalanan menuju Terminal Pulogebang dan sejumlah titik di sekitarnya.

- Keberangkatan: 15.00 WIB

- Kelas: Eksekutif Double Decker

- Harga tiket: Rp392 ribu

2. PO MTrans PO MTrans juga menyediakan layanan bus eksekutif dua lantai dengan tujuan sejumlah terminal utama di Jakarta.