Libur Sekolah Tinggal Sepekan, Ini Waktu yang Tepat Berburu Tiket Pesawat Murah

JawaPos.com - Libur sekolah pertengahan tahun tinggal menyisakan sekitar sepekan lagi. Bagi keluarga yang belum sempat berlibur atau mulai merencanakan perjalanan pada akhir tahun hingga awal 2027, momen ini bisa dimanfaatkan untuk berburu tiket pesawat dengan harga lebih hemat.

Salah satu periode yang kerap dinantikan wisatawan adalah promo tanggal kembar, seperti 7.7, 8.8, 9.9 hingga 12.12. Pada momen libur sekolah juga banyak maskapai menawarkan potongan harga atau kuota tiket promosi yang dapat digunakan untuk keberangkatan beberapa bulan setelah masa promo berakhir.

Karena itu, meski libur sekolah segera usai, bukan berarti kesempatan berhemat juga ikut berakhir. Justru saat inilah banyak maskapai mulai membuka penjualan tiket promo untuk musim liburan berikutnya. Wisatawan bisa merencanakan perjalanan lebih awal dengan biaya yang lebih terjangkau.

Tips Berburu Tiket Pesawat Murah saat Promo Tanggal Kembar Agar tidak sekadar tergiur harga rendah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat berburu tiket promo. Pertama, cek periode perjalanan yang berlaku. Sebagian besar promo tidak dapat digunakan untuk musim liburan atau hari besar sehingga penting memastikan jadwal keberangkatan sesuai dengan rencana perjalanan.

Kedua, lakukan pemesanan sedini mungkin. Tiket dengan harga termurah biasanya memiliki kuota terbatas dan bisa habis hanya dalam hitungan jam.

Ketiga, hitung total biaya perjalanan, bukan hanya harga tiket dasar. Perhatikan apakah tarif sudah termasuk bagasi, pemilihan kursi, atau biaya tambahan lainnya agar pengeluaran tidak membengkak.

Keempat, manfaatkan promo untuk merencanakan liburan jauh hari, seperti libur akhir tahun, cuti bersama, atau liburan sekolah berikutnya. Selain lebih hemat, pilihan jadwal dan kursi biasanya juga masih lebih banyak.

Salah satu maskapai yang menghadirkan promo pada momen tanggal kembar 7.7 adalah Vietjet. Selama 7-9 Juli 2026, maskapai ini menawarkan tiket kelas Eco mulai Rp 0 (belum termasuk pajak) di seluruh jaringan penerbangannya, serta diskon 20 persen untuk tarif dasar Deluxe, SkyBoss, dan Business pada rute internasional.