5 Shuttle Yogyakarta-Semarang yang Bisa Dipesan Online, Tarif Mulai Rp 84 Ribuan

JawaPos.com - Mencari shuttle dari Yogyakarta ke Semarang kini semakin mudah karena tiket dapat dipesan secara online tanpa harus datang ke agen. Berbagai operator travel menyediakan layanan pemesanan melalui situs resmi maupun aplikasi perjalanan, sehingga calon penumpang bisa memilih jadwal, kursi, hingga titik keberangkatan hanya dari ponsel.

Rute Yogyakarta-Semarang menjadi salah satu jalur antarkota yang ramai digunakan. Baik oleh wisatawan, mahasiswa, maupun pelaku perjalanan bisnis.

Selain lebih praktis dibanding membawa kendaraan pribadi, shuttle juga menawarkan banyak pilihan titik penjemputan dengan tarif yang relatif terjangkau. Berikut lima shuttle Yogyakarta-Semarang yang bisa dipesan secara online.

1. Joglosemar Joglosemar merupakan salah satu pelopor layanan shuttle di Jawa Tengah yang melayani perjalanan Yogyakarta-Semarang setiap hari.

Tarif perjalanan berkisar antara Rp 85.000 hingga Rp 135.000, tergantung jadwal dan layanan yang dipilih. Tiket dapat dipesan melalui situs resmi maupun aplikasi Joglosemar sehingga proses reservasi menjadi lebih praktis.

2. Daytrans Daytrans menjadi salah satu pilihan populer untuk perjalanan antarkota dengan armada yang beroperasi setiap hari. Harga tiket rute Yogyakarta-Semarang mulai sekitar Rp 84.900. Pemesanan dapat dilakukan secara online melalui platform redBus Indonesia sehingga penumpang bisa memilih jadwal keberangkatan sesuai kebutuhan.

3. Sabila Shuttle Bagi yang mencari shuttle dengan harga lebih ekonomis, Sabila Shuttle bisa menjadi alternatif. Tarif perjalanan umumnya di bawah Rp 100.000. Tiket dapat dipesan melalui aplikasi resmi Sabila Shuttle maupun situs resmi perusahaan tanpa perlu datang langsung ke kantor agen.

4. Cititrans Cititrans dikenal menawarkan layanan shuttle dengan konsep eksekutif yang mengutamakan kenyamanan selama perjalanan. Harga tiket rute Yogyakarta-Semarang dibanderol mulai Rp 105.000. Pemesanan dapat dilakukan secara online melalui Traveloka maupun redBus.