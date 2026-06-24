5 Pilihan Bus Yogyakarta-Kebumen yang Bisa Dipesan Online Tanpa Datang ke Agen, Tarif Mulai Rp 80 Ribu Saja

JawaPos.com - Mencari bus dari Yogyakarta ke Kebumen yang bisa dipesan secara online kini semakin mudah. Penumpang tidak perlu lagi datang ke agen karena banyak operator bus AKDP yang sudah menyediakan pemesanan tiket melalui aplikasi maupun platform perjalanan digital.

Rute Yogyakarta-Kebumen sendiri menjadi salah satu jalur yang cukup ramai karena menghubungkan pusat aktivitas di DIY dengan sejumlah wilayah di Kabupaten Kebumen dan sekitarnya. Waktu tempuh perjalanan rata-rata sekitar 3,5 jam, meski bisa berubah tergantung kondisi lalu lintas dan jumlah titik pemberhentian

Bagi yang sedang mencari transportasi praktis dengan harga terjangkau, berikut pilihan bus Yogyakarta-Kebumen yang dapat menjadi pertimbangan.

1. Citra Adi Lancar, Tarif Mulai Rp 80 Ribu Citra Adi Lancar menjadi salah satu pilihan paling ekonomis untuk perjalanan dari Yogyakarta menuju Kebumen. Bus ini berangkat dari Terminal Giwangan dan berakhir di Terminal Kebumen.

Harga tiket kelas VIP 2+2 dibanderol sekitar Rp 80 ribu. Jadwal keberangkatan tersedia pada pukul 07.00 WIB, 09.00 WIB, dan 21.30 WIB sehingga memberikan fleksibilitas bagi penumpang yang ingin berangkat pagi maupun malam hari.

2. PO Riyan, Banyak Titik Naik di Yogyakarta Bagi penumpang yang ingin lebih fleksibel memilih lokasi keberangkatan, PO Riyan menawarkan cukup banyak titik naik. Bus ini melayani penjemputan di kawasan Sleman, Janti, Terminal Giwangan hingga Gamping.

Tujuan akhirnya adalah Terminal Kebumen dengan harga tiket sekitar Rp 100 ribu. Keberangkatan tersedia mulai pukul 10.00 WIB.

3. PO Tividi, Jadwal Berangkat dari Pagi hingga Malam PO Tividi melayani rute dari Yogyakarta menuju wilayah Sokabaru dan Gombong yang berada di Kabupaten Kebumen. Operator ini dikenal memiliki pilihan jadwal yang cukup banyak sepanjang hari.