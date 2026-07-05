7 Cara ke Kota Lama Semarang dari Stasiun Tawang Tanpa Kendaraan Pribadi, Jalan Kaki Cuma 10 Menit

Ilustrasi Kota Lama Semarang. (Platform Event Daerah)
JawaPos.com - Kota Lama Semarang menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di ibu kota Jawa Tengah. Kabar baiknya, wisatawan yang tiba di Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng tidak perlu membawa kendaraan pribadi untuk mencapai kawasan bersejarah tersebut.
Jarak Stasiun Tawang menuju Kota Lama hanya sekitar 700 meter hingga 1,5 kilometer, tergantung titik tujuan yang ingin dikunjungi. Dengan jarak yang relatif dekat, perjalanan bisa ditempuh hanya dalam waktu sekitar 5-15 menit menggunakan berbagai moda transportasi, bahkan cukup berjalan kaki.
Lantas, bagaimana cara menuju Kota Lama Semarang dari Stasiun Tawang? Berikut pilihan transportasi yang praktis dan ramah di kantong.
Bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana Kota Semarang sejak awal perjalanan, berjalan kaki menjadi pilihan terbaik. Dari pintu keluar Stasiun Tawang, kamu hanya perlu mengikuti jalur pedestrian ke arah barat. Perjalanan sekitar 10-15 menit ini akan langsung mengantarkan ke kawasan Kota Lama.
Jika membawa banyak barang atau ingin tiba lebih cepat, ojek online seperti Grab maupun Gojek bisa menjadi solusi. Perjalanan menuju Kota Lama hanya membutuhkan waktu sekitar lima menit dengan tarif berkisar Rp 10.000-Rp 15.000, tergantung kondisi lalu lintas dan jam pemesanan.
Alternatif lain yang kini banyak diminati wisatawan adalah menggunakan sepeda listrik. Di sekitar Stasiun Tawang tersedia layanan penyewaan seperti Beam. Pengguna cukup memindai kode QR melalui aplikasi, kemudian bisa berkendara santai menuju Kota Lama sambil menikmati suasana kota.
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Di depan Stasiun Tawang juga tersedia layanan taksi resmi, termasuk taksi lokal Semarang. Tarif perjalanan umumnya menggunakan argo, meski beberapa pengemudi juga menawarkan sistem tarif borongan sesuai kesepakatan.
Bagi yang ingin menggunakan transportasi umum, Bus Trans Semarang jadi pilihan ekonomis. Penumpang dapat naik dari Halte Stasiun Tawang pada Koridor 2, 3A, atau 4, kemudian turun di Halte Kota Lama yang berada di dekat Gereja Blenduk.
Tarifnya juga sangat terjangkau, sekitar Rp 3.500 hingga Rp 4.000 per perjalanan.
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