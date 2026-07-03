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Rian Alfianto
Jumat, 3 Juli 2026 | 22.03 WIB

15 Tempat Wisata yang Lagi Viral di Jawa Timur 2026: Destinasi Instagramable yang Wajib Masuk Bucket List Liburan Kamu

Panorama Air Terjun Tumpak Sewu di Lumajang yang dijuluki Niagara-nya Indonesia. (Disparbud Lumajang) - Image

Panorama Air Terjun Tumpak Sewu di Lumajang yang dijuluki Niagara-nya Indonesia. (Disparbud Lumajang)

JawaPos.com - Jawa Timur tetap menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia pada 2026. Mulai dari pegunungan, air terjun, pantai eksotis, hingga taman hiburan modern, provinsi ini menawarkan beragam pilihan wisata yang cocok untuk liburan keluarga, pasangan, maupun solo traveler.

Jika kamu sedang mencari tempat wisata yang sedang viral di Jawa Timur, daftar berikut bisa menjadi referensi terbaik. Seluruh destinasi ini dikenal memiliki panorama menarik, aktivitas seru, serta spot foto Instagramable yang membuat pengalaman liburan semakin berkesan.

Berikut JawaPos.com rangkum rekomendasi 15 tempat wisata viral di Jawa Timur yang layak masuk bucket list liburan tahun 2026.

1. Air Terjun Tumpak Sewu, Lumajang

Air Terjun Tumpak Sewu menjadi salah satu ikon wisata alam Jawa Timur yang selalu ramai dikunjungi wisatawan. Air terjun ini memiliki bentuk menyerupai tirai raksasa dengan aliran air yang mengelilingi tebing hijau sehingga menghadirkan panorama spektakuler.

Pengunjung bisa menikmati keindahan dari gardu pandang maupun turun menuju dasar lembah bagi yang menyukai petualangan.

2. Kawah Ijen dan Blue Fire, Banyuwangi

Fenomena blue fire atau api biru di Kawah Ijen merupakan salah satu yang langka di dunia. Selain menyaksikan api biru pada dini hari, wisatawan juga dapat menikmati panorama danau kawah berwarna hijau toska yang berpadu dengan lanskap pegunungan.

Pendakian biasanya dimulai tengah malam agar wisatawan dapat menikmati seluruh pesona Kawah Ijen sebelum matahari terbit.

3. Gunung Bromo, Probolinggo

Editor: Bintang Pradewo
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